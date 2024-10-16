Çin Merkez Bankası, piyasadan 207 milyar likidite çekti
Çin Merkez Bankası, çarşamba günü yaptığı açıklamada yedi günlük ters repo yoluyla 642,4 milyar yuan (90,23 milyar dolar) enjekte ettiğini söyledi.
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PBOC internet üzerinden yaptığı açıklamaya göre, operasyonun “bankacılık sistemi likiditesini makul ölçüde bol tutmak” amacıyla vadesi gelen orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) ve ters repo kredileri gibi faktörleri dengelemeyi amaçladığı belirtildi.
Bugün 789 milyar yuan değerinde MLF kredisi ve 61 milyar yuan değerinde ters repo kredisinin dönüşü var. Bu da gün içinde 207.6 milyar yuan net nakit çekilmesine yol açtı.
Küresel Ekonomi