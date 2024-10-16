Türkiye milyoner artışında Avrupa’da 1 numara olacak

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Adam Smith Enstitüsü'nün (ASI) araştırmasına göre, Türkiye, Rusya ve İsveç, 2028 yılına kadar milyoner oranında en büyük artışı yaşayacak ülkeler olarak öne çıkıyor.

Enstitünün, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, Fransa, Almanya, İtalya ve Macaristan2ın da yer aldığı 36 ülkenin servetlerini incelediği 'Milyoner Takibi Raporu'nda, Tayvan'ın yüzde 51 ile en büyük artışı kaydedeceği öngörülürken, Türkiye de nakit, hisse senedi, emlak ve özel emeklilik fonları gibi varlık sınıflarında ve 1 milyon doların (915.000 euro) üzerinde net servete sahip olan kişi oranında yüzde 34 artışla Avrupa'da en iyi performansının gösteren ülke olması bekleniyor.

Türkiye, Avrupa ülkelerinin hızını belirliyor

Euronews'ten Garfield Myrie'nın haberine göre, veriler Türkiye'nin zorlu ekonomik koşullara rağmen kişisel servetlerde yaşanılan dikkate değer büyümeyi vurguluyor.

Verilerde, "Türkiye, 2022 ve 2023 yılları arasında yetişkin başına servette yüzde 157'nin üzerinde şaşırtıcı bir büyüme ile dikkat çekmekte ve diğer tüm ülkeleri geride bırakmaktadır. Türkiye'ye en yakın ülkeler, yüzde 20'ye yakın artışla Katar ve Rusya olurken, onları yüzde 16'nın biraz üzerinde artışla Güney Afrika ve yüzde 14 ile İsrail izliyor" deniliyor.

Enflasyon varlık değerlerini artırdı

CNBC’nin aktardığına göre, Türkiye'nin yükselişi, ülkedeki enflasyonun yüzde 72 gibi yüksek bir seviyede olmasına rağmen gerçekleşiyor. Yüksek enflasyon, ülkenin 85 milyonluk nüfusunun çoğu için büyük bir zorluk yaratarak satın alma güçlerini önemli ölçüde azalttı. Ancak, ev gibi varlıklara sahip olan Türklerin servetleri, enflasyonun bu varlıkların değerini artırması nedeniyle yükseldi.

Ukrayna'da devam eden savaşa ve ağır ekonomik yaptırımlara rağmen, Rusya'nın da yüzde 23'lük bir artışla kıtadaki en büyük ikinci milyoner oranını yaratacağı tahmin ediliyor.

En kötü performansı gösteren ülkeler

İngiltere ve Hollanda, analiz edilen 36 ülke arasında en düşük sıralamaya sahip iki ülke olarak öne çıkıyor ve her iki ülkede de nüfuslarına oranla milyonerlerin azalacağı tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, İngiltere 2028 yılına kadar milyonerlerinin yüzde 20’sini, Hollanda ise yüzde 5’ini kaybedecek. Milyoner oranında azalma öngörülen diğer tek ülke ise yüzde 3'lük bir düşüş yaşaması beklenen Suudi Arabistan.

Adam Smith Enstitüsü, İngiltere'deki milyoner sayısında öngörülen azalmayı, yüksek vergiler ve servet sahiplerini desteklemekte isteksiz olan bir kültür gibi faktörlere bağlıyor: "Milyonerler, sürekli vergi artışları, dondurulmuş veraset vergisi eşikleri, sermaye kazancı vergilerindeki olası artış, non-dom rejiminin kaldırılması ve servet yaratanlara düşman bir kültür gibi nedenlerle İngiltere'den ayrılıyor."

Ekonomik güç başarıyı garanti etmiyor

Avrupa'nın güçlü ekonomileri Almanya ve Fransa'da sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 14'lük artışlar öngörülmesine rağmen, bu iki ülke sıralamanın alt basamaklarında yer alıyor.

Yunanistan ise sadece yüzde 2'lik bir artışla raporda en alt sıralarda bulunuyor. Onun altında yalnızca İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan (-yüzde 3) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (yüzde 1) yer alıyor.

Küresel ekonominin devleri ABD ve Çin'in ise 2028 yılına kadar mütevazı bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Adam Smith Enstitüsü analistleri, ABD'nin yüzde 12, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ise yüzde 8 oranında büyüme kaydedeceğini öngörüyor.