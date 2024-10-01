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Çin ve ABD'li bakanlar görüşecek: Hangi konular masada?

Çin medyası, Çin ve ABD'li bakanların ticaret sorunları hakkında "yakında" görüşme yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin ve ABD'li bakanlar görüşecek: Hangi konular masada?
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Çin ve ABD ticaret bakanları, Çin devlet basınında yer alan haberlere göre, Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik kısıtlamalar dahil olmak üzere ikili ekonomik ve ticari sorunlar hakkında görüşmelerde bulunacak.

Haberlerde görüşmenin "yakında" yapılacağı belirtildi, ancak ne zaman yapılacağı ifade edilmedi.

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