Çin’de deflasyon korkusu büyüyor

Çin'de enflasyon mayıs ayında düşük seviyelerde kalırken, ekonomi geçen yılın sonlarında kaldırılan sıkı Covid karantina önlemlerine rağmen toparlanmaya çalışıyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de açıklanan mayıs ayı çekirdek enflasyon (CPI) verisi beklenti yüzde 0.2’yi karşılarken yüzde -3.6’dan yüzde -4.3’e gerilemesi beklenen PPI yüzde 4.6 olarak açıklandı.

CPI detaylarına baktığımızda MoM değişim yüzde -0.2, çekirdek yüzde 0.6 artarken mal enflasyonu yüzde 0.3 geriledi.

Ancak hizmet enflasyonunda yüzd 0.9 artış oldu. Veriler açılma sonrası hızlanan bir ekonomiden ziyade dezenflasyon&deflasyon yolunda bir ekonomiye işaret ediyor.

Uzmanlara göre kaçınılmaz olarak Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz indirimi spekülasyonları artacak.