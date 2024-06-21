Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş devam ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre doğrudan yabancı yatırımlar 2024’ün ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 düşerek 412,51 milyar yuan (56,8 milyar dolar) oldu.

Doğrudan yabancı yatırımlar Nisan ayında yüzde 27,9 oranında düşmüştü.

Bloomberght'nin haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada yetkililerinin yıl başından beri yatırımları çekmek için çabalarını artırdığı ifade edildi.

Çin’de büyüme beklentilerine yönelik umutların azalması nedeniyle yabancı girişlerinde tarihi düşüş yaşanıyor.

Almanya ve Singapur’dan doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda sırasıyla yüzde 24,2 ve yüzde 16,2 arttı.

Çin Başbakanı Li Çiang Şubat ayında yabancı yatırımlarını artırmaya odaklanacaklarını belirtmiş, piyasa erişimini artırma ve rekabet ortamını iyileştirme taahhüdünde bulunmuştu.