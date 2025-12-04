  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir
Takip Et

Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir

ING ekonomisti Lynn Song’a göre, Çin’in 2026 büyümesi yüzde 4,6’ya yavaşlayabilir

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir
Takip Et

ING ekonomisti Lynn Song, yayımladığı notta Çin ekonomisinin 2026’da yüzde 4,6 büyümesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Song, ülkenin yeni beş yıllık planın güçlü başlaması için gelecek yıl yaklaşık yüzde 5 büyüme hedefleyebileceğini ancak hedefin "yüzde 4,5’in üzerinde" olarak yumuşatılması ihtimalinin arttığını ifade etti. Çin’in 2011’den bu yana büyüme hedefini üç ardışık yıl boyunca değiştirmeden korumadığına dikkat çekti.

Song, Çin ekonomisinin temel sorununun iç talep ve güven göstergelerindeki zayıflık olduğunu söyledi. Bu zayıflığın uzun süredir devam eden emlak piyasası durgunluğu ile maliyet kısıntılarının yol açtığı maaş kesintileri ve işten çıkarmalarla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu yapısal sorunlar giderilmeden teşvik önlemlerinin beklenen etkiyi yaratmakta zorlanabileceğini de ekledi.

Küresel Ekonomi
Goldman Sachs: Fed'in aralıkta faiz indirmesi muhtemel, 2026 belirsiz
Goldman Sachs: Fed'in aralıkta faiz indirmesi muhtemel, 2026 belirsiz
Goldman Sachs gelişmekte olan ülkelere işaret etti!
Goldman Sachs gelişmekte olan ülkelere işaret etti!
Fitch, ABD büyüme tahminlerini yükseltti
Fitch, ABD büyüme tahminlerini yükseltti
Fed’in faiz indirimi Asya’ya yarayacak
Fed’in faiz indirimi Asya’ya yarayacak
Japonya Merkez Bankası için aralık ayı faiz tahmini
Japonya Merkez Bankası için aralık ayı faiz tahmini
JPMorgan, Çin hisseleri için tavsiyesini yükseltti
JPMorgan, Çin hisseleri için tavsiyesini yükseltti