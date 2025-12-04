Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir

ING ekonomisti Lynn Song, yayımladığı notta Çin ekonomisinin 2026’da yüzde 4,6 büyümesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Song, ülkenin yeni beş yıllık planın güçlü başlaması için gelecek yıl yaklaşık yüzde 5 büyüme hedefleyebileceğini ancak hedefin "yüzde 4,5’in üzerinde" olarak yumuşatılması ihtimalinin arttığını ifade etti. Çin’in 2011’den bu yana büyüme hedefini üç ardışık yıl boyunca değiştirmeden korumadığına dikkat çekti.

Song, Çin ekonomisinin temel sorununun iç talep ve güven göstergelerindeki zayıflık olduğunu söyledi. Bu zayıflığın uzun süredir devam eden emlak piyasası durgunluğu ile maliyet kısıntılarının yol açtığı maaş kesintileri ve işten çıkarmalarla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu yapısal sorunlar giderilmeden teşvik önlemlerinin beklenen etkiyi yaratmakta zorlanabileceğini de ekledi.