Çin'de genç işsizliği azaldı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, öğrenciler hariç 16-24 yaş arası kentsel işsizlik oranı şubat ayındaki yüzde 16,9'dan hafif bir düşüşle yüzde 16,5'e geriledi.

25-29 yaş arası işsizlik oranı yüzde 7,3'ten yüzde 7,2'ye, 30-59 yaş arası işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e geriledi.

Çin'in ülke çapında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı mart ayında yüzde 5,2 olurken, bu oran bir önceki ay yüzde 5,4 ile iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Çin, 16-24 yaş arası işsizlik oranının Haziran 2023'te yüzde 21,3 ile rekor kırmasının ardından aylarca genç işsizlik verilerini raporlamayı durdurmuştu.

NBS, sistemi öğrencileri hariç tutacak şekilde değiştirdikten sonra aynı yılın aralık ayında yakından izlenen ölçütü yayınlamaya yeniden başladı.

İşsizlik oranı, iş bulmaktan vazgeçen iş arayanları hesaba katmıyor ve Çin'in kırsal kesimindeki işsizlik durumunu değerlendirmiyor.