Çin'den Arap ülkelerine yatırım

Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan kentinde devam eden 6. Çin-Arap Devletleri Fuarı’nda çeşitli projeler için sözleşme imzalama töreni düzenlendi. Fuar kapsamında 403 iş birliği sözleşmesi imzalanırken, planlanan yatırım ve ticaret miktarı 170 milyar 970 milyon yuana ulaştı.

Sözleşmeler arasında, yatırım hacmi 157 milyar 100 milyon yuana ulaşan 218 yatırım projesi ve ticaret hacmi 13 milyar 870 milyon yuanı bulan 135 ticaret projesi bulunuyor. Ayrıca 50 farklı iş birliği projesi de imza altına alındı. Bu projeler modern tarım, temiz enerji, tıp ve sağlık hizmetleri, dijital ekonomi ve turizm işbirliği alanlarını kapsıyor. Yurt dışında uygulanacak 33 projenin toplam değeri 45 milyar 830 milyon yuana ulaştı.

Onur konuğu ülke Suudi Arabistan, Shanghai Zhenhua Ağır Sanayi Şirketi, Yunnan Devlet Çiftlik Grubu ve Yili Grubu gibi şirketlerle toplam değeri 12 milyar 400 milyon yuanı bulan 15 iş birliği sözleşmesi imzaladı.