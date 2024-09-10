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Çin'in ihracatı artarken ithalatı dalgalı seyrediyor

Ülkenin ihracatında ağustosta yıllık bazda yüzde 8,7, ithalatında yüzde 0,5 artış kaydedildi.

Haber Merkezi
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Çin'in ihracatı artarken ithalatı dalgalı seyrediyor
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Çin'in ihracatı ağustosta önceki aylardaki gibi güçlü artışını sürdürürken ithalatın dalgalı seyrettiği gözleniyor.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ağustosta ihracat yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 308,6 milyar dolara çıktı, ithalat da yüzde 0,5 yükselişle 217,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret fazlası 91 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'in ihracatı ağustosta beklentilerin üzerinde artarak temmuz ayını geride bırakırken, ithalattaki cüzi artış temmuzdaki 7,2'lik artışın gerisinde kaldı.

Çin ekonomisi son aylarda dünyadaki yüksek enflasyonun etkisiyle ihracatta daha rekabetçi görüntü sergilerken iç talebin ve tüketici güveninin zayıflığı ithalatta dalgalanmaya yol açıyor.

Analistler, ihracattaki artışta geçen yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, nisanda yüzde 1,5, mayısta yüzde 7,6, haziranda yüzde 8,6 ve temmuzda yüzde 7 artmıştı.

İthalat dalgalı seyrediyor

Öte yandan Çin'in ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemindeki düşük baza rağmen yalnızca yüzde 0,5 arttı.

İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda ise yüzde 8,4, mayısta ise yüzde 1,8 artmış, haziranda yüzde 2,3 azaldıktan sonra temmuzda yüzde 7,2 yükselmişti.

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