Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürdü

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste 12'inci haftasında da düşüşünü sürdürdü.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 28 Mart-3 Nisan döneminde endeks yüzde 0,8 azalarak 1102,71 puana indi. Bir önceki hafta endekste yüzde 3,1 düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 8,5 ile Fars Körfezi-Kızıldeniz hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 4,8 ile Doğu Amerika hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.