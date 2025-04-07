Çin’de düştü: Metal fiyatlarında karışık görüntü!

Çin'de temel metal fiyatları bugün artan ticaret savaşı endişeleri ve resesyon korkusuyla gerilerken, Londra'da metal fiyatlarının çoğu Asya piyasası açıldıktan sonra arbitraj işlemleriyle toparlandı ve likiditeyi artırdı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, TSİ 06.38'de yüzde 6,0 düşüşle 74.440 yuan/tona geriledi ve 3 Ocak'tan bu yana üç ayın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Bir metal işlemcisi, “Misilleme gümrük vergisi bizi ticaret savaşı konusunda endişelendiriyor, bu da küresel olarak ekonomik büyümeyi engelleyecek” dedi.

En büyük metal tüketicisi Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı karşılıklı gümrük tarifesi programının bir parçası olarak Çin mallarının çoğuna yüzde 34 gümrük vergisi getirmesinin ardından cuma günü 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi getirerek karşılık verdi.

Bu arada, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, diğer metallerin çoğuyla birlikte, SHFE piyasasının açılmasının ardından arbitraj ticaretinin etkisiyle düşüş trendini tersine çevirdi.

SHFE'de alüminyum yüzde 2,9 düşüşle 19.835 yuan/tondan, çinko yüzde 1,6 kayıpla 22.775 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,7 düşüşle 16.910 yuan/tondan, nikel yüzde 5,5 düşüşle 121.180 yuan/tondan, kalay yüzde 6,0 düşüşle 275.420 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 1,6 artışla 2.416,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 1.915 dolar/tondan, çinko yüzde 1,6 artışla 2.698,5 dolar/tondan, kalay yüzde 1,3 düşüşle 34.925 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,2 düşüşle 14.735 dolar/tondan işlem gördü.