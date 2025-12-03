Çin’in PMI verileri ekonomide ivme kaybına işaret ediyor

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang’ın değerlendirmesine göre, Çin’in son PMI verileri inşaat faaliyetlerinde sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Bu gelişmenin, hava koşullarına bağlı aksaklıkların hafiflemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak anketler, ekonominin genelinde ivme kaybının sürdüğünü ortaya koyuyor. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde büyümenin yavaşladığına dikkat çekiliyor.

Yeni siparişler bileşeni hafif yükseliş gösterirken, bunun temel nedeni ihracat siparişleri endeksindeki sıçrama oldu. Bu endeks, Kurtuluş Günü’nden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Huang, söz konusu artışın dış talepte gerçek bir toparlanmadan ziyade ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından oluşan iyimserlikten kaynaklanabileceğini vurguladı.

Veriler, Çin ekonomisinin bazı sektörlerde geçici toparlanma sinyalleri verse de genel görünümde momentum kaybının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Çin'in hizmet sektörü beş ayın en yavaş büyümesini kaydetti

Çin’in hizmetler sektörü, kasım ayında beş ayın en yavaş büyümesini kaydederek tüketici talebindeki zayıflığın ekonomik yavaşlamaya yönelik baskıları artırdığına işaret etti.

S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel Hizmetler PMI endeksi, kasım ayında ekim ayındaki 52,6 seviyesinden 52,1'e gerileyerek haziran ayından bu yana en düşük genişlemeyi işaret etti. 50 seviyesi büyüme ile daralma arasındaki sınırı oluşturuyor.

Anket sonuçları, pazar günü açıklanan resmi hizmet sektörü PMI ile uyumlu bir görünüm çiziyor. Resmi PMI, ekimdeki 50,2'den 49,5'e düşmüştü.

RatingDog endeksi, Çin'in doğu kıyısındaki küçük ve ihracat odaklı hizmet sağlayıcılarının daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilirken, resmi PMI öncelikli olarak devlete ait şirketler dahil büyük ve orta ölçekli işletmeleri takip ediyor.

Anket, yeni siparişler endeksinin beş ayın en yavaş hızında yükseldiğini gösterdi. Yeni ihracat işleri ise Ekim'deki daralmadan sonra tekrar genişleme bölgesine döndü. Bu değişim, ABD-Çin ticaret gerilimleri etrafındaki belirsizliğin azalmasına bağlandı.

RatingDog'un kurucusu Yao Yu, "Dış talepte bir toparlanma bu ay marjinal destek sağlarken, istihdamdaki daralma, kar marjları üzerindeki baskı ve zayıflayan beklentiler sektörün karşılaştığı ana kısıtlamalar olmaya devam ediyor" dedi.

İmalat ve hizmet performansını birleştiren Bileşik Çıktı Endeksi, kasım ayında ekimdeki 51,8'den 51,2'ye geriledi.