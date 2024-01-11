Circle, halka arz oluyor

Circle Internet Financial, ABD'de ilk halka arz için başvuruda bulundu. Ancak Circle, satmayı planladığı hisse sayısını veya yeni halka arz başvurusu için önerilen fiyat aralığını açıkladı.

Şirket, halka arzın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) inceleme sürecini tamamlamasının ardından, piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Merkezi Boston'da bulunan Circle, ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USDC'nin ihracını ve yönetimini kontrol ediyor.

Şirket daha önce, özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla halka açılmak üzere 2022'de yapılan bir anlaşmada 9 milyar dolar değer biçildiğini söylemişti. Bu anlaşma Aralık 2022'de sona erdi.