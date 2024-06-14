Citi, Çin'den haziranda faiz indirimi beklemiyor

Yu yayınladığı yatırımcı notunda. PBOC'nin mortgage faiz tabanını zaten kaldırmış olması nedeniyle politika faizinde yapılacak bir indirimin etkisinin asgari düzeyde olacağına dikkat çekti.

Ayrıca Yu, bankaların net faiz marjlarının %1,54 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve sürdürülemez bölgeye yaklaştığını, bunun da finansal istikrar endişelerini artırabileceğini söyledi.

Bu arada Yu, politika yapıcıların yeni bir çaba içine girmeden önce son gevşeme turunun etkilerini gözlemliyor olabileceğini de dikkat çekti.