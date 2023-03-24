Credit Suisse ve UBS'ye soruşturma

Bloomberg News'ün haberine göre, iflas iddialarıyla adından sık sık söz ettiren Credit Suisse AG ile birlikte İsviçreli rakibin satın alan UBS group AG, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) finans uzmanlarının Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçmasına yardım edip etmedikleri konusundaki soruşturması kapsamında inceleme altında.

Habere göre Adalet Bakanlığı ayrıca bazı büyük ABD bankalarının çalışanlarına mahkeme celbi gönderdi ve Credit Suisse'in UBS tarafından devralınmasından önce gönderilen celp dalgasına İsviçre bankalarının da dahil edildiğini belirtti.