Demir cevherinde 'Çin emlak verileri' etkisi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %1,27 düşüşle 777,5 yuan/ton (107,39 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, TSİ 06.22'de %1,76 düşüşle 102,15 dolar/ton oldu.

Çin'de yeni konut fiyatları, hükümetin bir dizi teşvik önlemine ve daha fazlası için verilen sözlere rağmen Şubat ayında düştü. Çelik talebi için bir gösterge olarak sıklıkla izlenen taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları, 2024'teki %23,0'lık düşüşün ardından %29,6 azaldı.

Demir cevheri talebinin önemli bir göstergesi olan sıcak metal üretiminin artma potansiyeline ilişkin artan belirsizlik de temel çelik üretim bileşeni fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler, sıcak metal üretiminin bu ay hafifçe artacağını ve önümüzdeki haftalarda liman stoklarında bir yığılmaya yol açacağını belirtti.

Bugün açıklanan resmi verilere göre, Çin'in ham çelik üretimi 2025 yılının ilk iki ayında bir önceki yıla kıyasla %1,5 oranında düşüş gösterdi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,03 ve %1,56 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kaybetti. İnşaat demiri %1,14, sıcak haddelenmiş rulo %1,28, filmaşin %1,36 düşerken, paslanmaz çelik çok az değişti.