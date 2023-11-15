Dünya devi bankalar Fed tahmininde ayrıştı

Bank of America (BofA) Global Research, Wall Street'teki büyük bankaların çoğunun tahminine benzer şekilde ABD'de beklentilerin altında açıklanan ekim ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ardından ABD Merkez Bankası'nın(Fed) artık faiz artırımına gitmemesini bekliyor.

Wall Street'teki diğer büyük bankaların çoğu, Fed'in faiz artırım döngüsünü büyük olasılıkla tamamladığını düşünürken, Barclays ocak ayında 25 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

ABD TÜFE ekim ayında ekonomistlerin yıllık yüzde 3.3 artış beklentisine karşın yüzde 3.2 yükseldi. ABD ekim çekirdek enflasyonu ise yüzde 4.1'lik artış beklentisine rağmen yüzde 4 olarak açıklandı.

ABD'de TÜFE'nin beklentilerin altında açıklanması Fed'in faiz artırımlarının sonuna geldiği ve Mayıs ayında faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.

BofA, Fed'in Haziran 2024'te faiz indirimine başlamasını ve her çeyrekte bir indirim yapmasını bekliyor.