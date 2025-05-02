Dünyada gıda fiyatları arttı

FAO Gıda Fiyat Endeksi (FFPI) Nisan 2025'te mart ayına göre 1,2 puan (yüzde 1,0) artışla ortalama 128,3 puana ulaştı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, tahıl, süt ve et fiyat endekslerindeki artışlar, şeker ve bitkisel yağlardaki düşüşlerden daha ağır bastı.

Genel olarak, FFPI bir yıl önceki seviyesinden 9,0 puan (yüzde 7,6) daha yüksek oldu; ancak Mart 2022'de ulaştığı zirvenin 31,9 puan (yüzde 19,9) altında kaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, nisan ayında ortalama 111,0 puan olarak gerçekleşti, mart ayına göre 1,3 puan (yüzde 1,2) arttı; ancak yine de bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan (yüzde 0,5) düşük kaldı.

Aylık artış, tüm büyük tahıllardaki daha yüksek fiyatları yansıttı. Küresel buğday fiyatları, Rusya Federasyonu'ndaki ihraç edilebilir arzın sıkılaşması, bazı büyük ihracatçıların istikrarlı ihracat hızı ve özellikle Euro'ya karşı zayıflayan ABD dolarına bağlı döviz hareketleriyle desteklenerek marjinal olarak arttı. Ancak, ticaret politikası gelişmeleri ve makroekonomik belirsizlik artışı sınırladı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi nisan ayında ortalama 158,0 puan oldu, mart ayına göre 3,7 puan (yüzde 2,3) düştü ancak bir yıl önceki seviyesinin yüzde 20,7 üzerinde kaldı.

FAO Et Fiyat Endeksi Nisan ayında ortalama 121,6 puan olarak gerçekleşti, mart ayına göre 3,7 puan (yüzde 3,2) ve bir yıl öncesine göre 5,0 puan (yüzde 4,3) arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Nisan ayında 152,1 puanda kalarak mart ayına göre ortalama 3,5 puan (yüzde 2,4) ve bir yıl öncesine göre 28,4 puan (yüzde 22,9) artış gösterdi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi Nisan ayında ortalama 112,8 puan oldu, mart ayına göre 4,1 puan (yüzde 3,5) düşüşle üst üste ikinci aylık düşüşü kaydetti ve Nisan 2024'teki seviyesinin 13,8 puan (yüzde 10,9) altında kaldı.