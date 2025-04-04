Dünyada gıda fiyatları değişmedi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, dünya gıda emtia fiyatlarını izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, mart ayında büyük ölçüde sabit kaldı. Bu durgunluk, dünya tahıl ve şeker fiyatlarındaki düşüşlerin, bitkisel yağ fiyatlarındaki kayda değer artışla dengelenmesinden kaynaklandı.

Küresel olarak ticareti yapılan temel gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen endeks, mart ayında 127.1 puan ile hesaplandı. Bu değer, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 6,9 daha yüksek, ancak Mart 2022’deki zirve seviyesinin yüzde 20,7 altında gerçekleşti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 1,1 geriledi. Küresel buğday fiyatlarındaki düşüş başlıca Kuzey Yarımküre ihracatçı ülkelerdeki üretim koşullarına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle ilişkilendirilirken, döviz hareketleri fiyatların daha da gerilemesini sınırladı. Mısır, arpa ve sorgum fiyatları da şubat ayına göre düşüş gösterdi. FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi ise zayıf ithalat talebi ve bol miktarda ihracat arzı nedeniyle yüzde 1,7 oranında azaldı.

Buna karşılık FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, şubat ayına göre yüzde 3,7 artarak bir önceki yıla göre ortalama yüzde 23,9 yükseldi. Palm, soya, kolza ve ayçiçeği yağı fiyatları, güçlü küresel ithalat talebine bağlı olarak arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi ise, özellikle Almanya'nın ayak-ağız hastalığından ari statüsünü yeniden kazanmasının ardından, Avrupa'da domuz eti fiyatlarının yükselmesi ve Euro'nun ABD doları karşısında güçlenmesi nedeniyle aylık yüzde 0,9 ve yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış gösterdi. Dünya kanatlı eti fiyatları, bazı büyük üretici ülkelerdeki yaygın kuş gribi salgınlarının yarattığı zorlukların devam etmesine rağmen mart ayında büyük ölçüde sabit kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, uluslararası peynir fiyatlarındaki düşüşün tereyağı ve süt tozu fiyatlarındaki artışla dengelenmesiyle şubat ayına göre değişmedi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise mart ayında küresel talebin zayıfladığına dair işaretlerin etkisiyle yüzde 1.4 düştü. Brezilya'nın güneyindeki önemli şeker kamışı yetiştirme alanlarında son zamanlarda görülen yağışlar bu düşüşte etkili olurken, Hindistan’daki üretim beklentilerinin zayıflaması ve Brezilya’daki genel üretim koşullarına dair süregelen belirsizlikler ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.