Dünyada kaosa neden olan krizin sorumlusu CrowdStrike'ın CEO'su ABD'de ifadeye çağırıldı

Microsoft'un işbirliği yaptığı siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatalı bir yazılım güncellemesiyle dünyanın birçok yerindeki Windows işletim sistemine sahip kurumsal cihazları mavi ekrana düşürdü.

Başta havacılık olmak üzere birçok sektör kesintiden etkilendi. Uçuşlar iptal oldu, ertelendi, bazı hastanelerde sistemler durdu, ameliyatlar ertelendi, bankacılık sistemleri etkilendi, Londra Borsası kesintiye uğradı. Tüm bunların ardından hem Microsoft'un hem CrowdStrike'ın hisselerinde düşüş başladı.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi de CrowdStrike Holdings CEO'sunu yaşananlar nedeniyle ifadeye çağırdı.

CrowdStrike'tan derhal tarih belirlemesi istendi

haberler/bt-krizinin-sorumlusu-crowdstrikein-ceosu-abdde-ifadeye-cagirildi-h2024" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Komite, düzenlenecek oturuma CEO George Kurtz'un katılımını talep etti ve CrowdStrike'tan derhal bir tarih belirlemesini istedi.

Komite Başkanı Mark Green ve Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Alt Komitesi Başkanı Andrew Garbarino, Kurtz'a yazdıkları mektupta şu sözlere yer verdi:

"Bir günden kısa bir süre içinde havacılık, sağlık hizmetleri, bankacılık, medya ve acil durum hizmetleri de dahil olmak üzere küresel ekonominin temel işlevlerinde büyük etkiler gördük. Amerikalıların bu olayın kalıcı, gerçek dünyadaki sonuçlarını şüphesiz hissedeceklerini kabul ederek, bu olayın nasıl gerçekleştiğini ve CrowdStrike'ın attığı hafifletme adımlarını ayrıntılı olarak bilmeyi hak ediyorlar."

Diğer kongre komiteleri şirket yetkililerinden kesinti, nedenleri ve CrowdStrike'ın tepkisi hakkında brifing istedi.