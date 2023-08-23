ECB faiz oranları eylülde tepe yapabilir

Avrupa'da ticari faaliyetler ağustos ayında da daralarak Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Euro Bölgesi öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi, temmuz ayındaki 48,6 seviyesinden ağustos ayında 47,0'a geriledi. Dow Jones'a göre bu rakam ekonomistlerin 48,8'lik beklentilerini karşılayamadı.

Pantheon Macroeconomics'in kıdemli Avrupa ekonomisti Melanie Debono, müşterilere gönderdiği bir notta, hizmet enflasyonunun önümüzdeki aylarda ECB'yi eylül ayından sonra faiz artırımına gitmemeye ikna edecek kadar düşmesini beklemeye devam ediyoruz." dedi.

CNBC'nin haberine göre Debono, "Durgunlaşan istihdam azalan üretimle birleşerek kişi başına düşen üretimin düşmesine yol açıyor. Sonuç olarak, ECB eylüldeki artış döngüsüne ara verme konusunda daha isteksiz olabilir" diye ekledi.

Açıklanan PMI verilerinin ağustos ayında hizmet girdi fiyatı baskıları artmış olsa da, firmaların müşterileri için fiyatlarını temmuz ayına göre daha yavaş bir hızda artırdıklarını gösterdiğini belirten Debono, sanayi fiyatlarının şu anda tam bir deflasyon içinde olduğunu vurguladı.

Debono, "Ancak Alman firmalarının temmuz ayına kıyasla fiyatlarını daha az düşürmeye karar vermeleri nedeniyle fiyatlardaki düşüş ağustos ayında hafifledi" dedi