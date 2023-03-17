ECB kararına, Credit Suisse desteği
Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, dün faiz kararını açıklayan ECB'nin 50 baz puanlık artırımında, Credit Suisse paniğinin kısmen dinmesi etkili oldu.
Reuters'a konuşan konuya yakın üç ayrı kaynağın verdiği bilgilere göre, ECB'nin aldığı 50 baz puanlık faiz artırımı kararı, Credit Suisse'nin, İsviçre Merkez Bankası tarafından kurtarılmasının ve böylece piyasanın kısmen istikrarar kavuşmasının ardından alındı.
Kaynakların aktardığına göre, son zamanlarda banka iflaslarıyla sarsılan mali güvenin, Credit Suisse gibi güvenli gözüken bir bankaya kadar sıçramasıyla birlikte, ECB üyeleri 50 baz puanlık bir artış ila 25 baz puanlık bir artış arasında kaldılar. Ancak, piyasaların alınan tedbirler ve verilen destekler sonrası kısmen istikrarar kavuşmasıyla, 50 baz puanlık artışta karar kıldılar.
Kaynaklar, bazı üyelerin, borçlanma maliyetlerini altıncı kez artırmak ve işleri daha da kötüleştirme riskini almaktansa, faiz oranlarını değiştirmeden bırakma ve finansal piyasaların sakinleşmesini bekleme çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.