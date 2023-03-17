ECB kararına, Credit Suisse desteği

Reuters'a konuşan konuya yakın üç ayrı kaynağın verdiği bilgilere göre, ECB'nin aldığı 50 baz puanlık faiz artırımı kararı, Credit Suisse'nin, İsviçre Merkez Bankası tarafından kurtarılmasının ve böylece piyasanın kısmen istikrarar kavuşmasının ardından alındı.

Kaynakların aktardığına göre, son zamanlarda banka iflaslarıyla sarsılan mali güvenin, Credit Suisse gibi güvenli gözüken bir bankaya kadar sıçramasıyla birlikte, ECB üyeleri 50 baz puanlık bir artış ila 25 baz puanlık bir artış arasında kaldılar. Ancak, piyasaların alınan tedbirler ve verilen destekler sonrası kısmen istikrarar kavuşmasıyla, 50 baz puanlık artışta karar kıldılar.