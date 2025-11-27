ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi

Avrupa Merkez Bankası’nın 29-30 Ekim toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika yapıcıların faiz indirimine yönelik aceleci davranmadığını ve belirsizliğin olağanüstü yüksek seviyede seyrettiğini ortaya koydu. Konsey, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerin büyük ölçüde değişmediğini ve ekonomik görünümün hâlâ belirsizlik içerdiğini vurguladı.

Tutanaklarda, mevcut faiz seviyelerinin şokları yönetmek için “yeterince güçlü” olduğu ve daha fazla veri beklemenin “yüksek opsiyon değeri” taşıdığı ifade edildi. Bazı üyeler, projeksiyonların uzak vadelerde daha düşük bilgi değeri sunduğunu ve para politikasının bu ufukta daha sınırlı etki yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, faiz indirim döngüsünün sona ermiş olabileceği yönünde görüşler dile getirilirken, aynı zamanda tamamen açık fikirli kalmanın önemine dikkat çekildi.

Enflasyon riskleri iki yönlü

Çoğu üye, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin iki yönlü olduğunu değerlendirdi. ECB’nin toplantıda faizleri sabit tutması, politikanın “iyi bir konumda” olduğu ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sağlam şekilde yerleştiği gerekçesine dayandırıldı. Bu durum, piyasaların yıl içinde yeni bir indirim beklememesini pekiştirdi; 2026’da ek gevşeme ihtimali ise üçte bir olasılık olarak fiyatlanıyor.

Toplantı sonrası gelen veriler, Euro bölgesinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü ve enflasyonun hedefe yakın seyrettiğini gösterdi. Ancak enerji fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle enflasyonun gelecek yıl hedefin altına düşmesi bekleniyor. Bazı üyeler, hedef altı enflasyonun beklentileri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.