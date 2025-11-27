  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi
Takip Et

ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi

ECB tutanakları, politika yapıcıların yüksek belirsizlik ve iki yönlü enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimine acele etmediğini gösterirken, mevcut faiz seviyelerinin şoklara karşı “yeterince güçlü” olduğuna vurgu yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ECB tutanakları: Yüksek belirsizlik faizlerin sabit kalmasını destekledi
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası’nın 29-30 Ekim toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika yapıcıların faiz indirimine yönelik aceleci davranmadığını ve belirsizliğin olağanüstü yüksek seviyede seyrettiğini ortaya koydu. Konsey, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerin büyük ölçüde değişmediğini ve ekonomik görünümün hâlâ belirsizlik içerdiğini vurguladı.

Tutanaklarda, mevcut faiz seviyelerinin şokları yönetmek için “yeterince güçlü” olduğu ve daha fazla veri beklemenin “yüksek opsiyon değeri” taşıdığı ifade edildi. Bazı üyeler, projeksiyonların uzak vadelerde daha düşük bilgi değeri sunduğunu ve para politikasının bu ufukta daha sınırlı etki yaratabileceğini belirtti. Ayrıca, faiz indirim döngüsünün sona ermiş olabileceği yönünde görüşler dile getirilirken, aynı zamanda tamamen açık fikirli kalmanın önemine dikkat çekildi.

Enflasyon riskleri iki yönlü

Çoğu üye, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin iki yönlü olduğunu değerlendirdi. ECB’nin toplantıda faizleri sabit tutması, politikanın “iyi bir konumda” olduğu ve enflasyonun yüzde 2 hedefine sağlam şekilde yerleştiği gerekçesine dayandırıldı. Bu durum, piyasaların yıl içinde yeni bir indirim beklememesini pekiştirdi; 2026’da ek gevşeme ihtimali ise üçte bir olasılık olarak fiyatlanıyor.

Toplantı sonrası gelen veriler, Euro bölgesinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü ve enflasyonun hedefe yakın seyrettiğini gösterdi. Ancak enerji fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle enflasyonun gelecek yıl hedefin altına düşmesi bekleniyor. Bazı üyeler, hedef altı enflasyonun beklentileri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

 

Küresel Ekonomi
Küresel borç sürdürülebilirliği ciddi baskı altında!
Küresel borç sürdürülebilirliği ciddi baskı altında!
Almanya'da tüketici güveni Noel öncesi hafif yükseldi
Almanya'da tüketici güveni Noel öncesi hafif yükseldi
Euro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok
Euro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!
Venezuela THY'nin faaliyet iznini iptal etti!
Fed'in kararı ne olacak? JPMorgan, Fed tahminini değiştirdi
Fed'in kararı ne olacak? JPMorgan, Fed tahminini değiştirdi
Norveç ekonomisi yavaşlıyor: Faiz indirimi beklentisi artıyor
Norveç ekonomisi yavaşlıyor: Faiz indirimi beklentisi artıyor