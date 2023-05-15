ECB/Kazimir: Faiz oranları uzun süre yükseltilmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Peter Kazimir, Slovak haber sitesi HN Online.SK'ye verdiği demeçte, ECB'nin enflasyonist baskıları hafifletmek için faiz oranlarını daha önce düşündüğünden daha uzun süre yükseltmesi gerekebileceğini belirtti.

Kazimir, geçen hafta yapılan yorumlara atıfta bulunarak, politika yapıcıların eylül ayında geçmiş faiz artırımlarının etkisini değerlendirebilecekleri en erken noktanın o zaman olabileceğini söyledi.

Kazimir, "Bence faiz oranlarını artırmak için daha fazla toplantımız olacak ve bunları daha da yükselteceğimize inanıyorum. Faiz oranlarında 50 baz puanlık bir artış bile tatmin edici olabilir, ancak 25 baz puanlık bir artışın normale dönüş olduğu aşikar. Bu da faiz artışlarının başlangıçta düşündüğümüzden daha uzun sürebileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.