Euro Bölgesi özel sektöründe 2,5 yılın en hızlı büyümesi

Hizmet sektörüne ait faaliyet endeksi 53,6’ya çıkarak 30 ayın zirvesine ulaştı. Yeni işlerdeki artış ekimdeki güçlü performansı tekrarlarken, özel sektör genelinde talep dört aydır aralıksız yükseliyor. Üretim ve talep artışının birleşmesi, kasımda istihdamda da ılımlı bir artışa yol açtı. Ancak istihdam büyümesi çoğunlukla hizmet sektöründen kaynaklanırken, imalattaki iş gücü kayıpları yılın en belirgin seviyesine ulaştı.

Ülkeler bazında tablo geniş tabanlı bir toparlanmaya işaret etti. İrlanda üç buçuk yılın en güçlü büyümesini kaydederek başı çekerken, İspanya yılın ikinci en hızlı genişlemesini gerçekleştirdi. İtalya’da aktivite Nisan 2023’ten bu yana en yüksek artışı gösterdi. Fransa’da 15 ay sonra ilk kez büyüme kaydedilirken, Almanya’da ekim ayındaki sert ivme kısmen hız kesti.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, hizmet sektörünün bölgesel büyümeyi taşıyan ana unsur olmaya devam ettiğini belirterek son çeyrekte büyüme hızında "hafif bir ivmelenme" beklediklerini söyledi. De la Rubia, Almanya’nın genişleyici maliye politikasının ve İspanya’nın canlı büyüme performansının 2026’da hizmet sektörü için olumlu bir tablo yaratabileceğini ifade etti.

Enflasyon cephesinde ise hizmet sektörünün satış fiyatlarında belirgin bir yavaşlama yaşanırken, maliyet artışlarının ücret kaynaklı olarak yüksek seyretmesi dikkat çekti. Bu görünümün, Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma yönündeki mevcut yaklaşımını desteklediği değerlendirildi.