  Euro Bölgesi'nde imalat PMI eşik değerin altına geriledi
Euro Bölgesi'nde imalat PMI eşik değerin altına geriledi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,4 puan azalarak 49,6 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü kasım ayında bir miktar daraldı. Euro Bölgesi'nde ekimde 50 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 49,6 puana düştü.

Böylece, Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde kasım ayı imalat sanayi PMI'ın 49,7 puan olması yönündeydi. Verinin, piyasa beklentisinden daha düşük gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde fabrika üretimi talebin ve yeni siparişlerin düşmesiyle yavaşladı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

