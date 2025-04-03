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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,1 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 9,5 ile Estonya'da 4,8 ile Romanya'da ve 2,5 ile Bulgaristan'da arttı.

Aylık ÜFE şubatta, İrlanda'da yüzde 4,9, Fransa ve Slovakya'da 0,8, Slovenya'da yüzde 0,5 geriledi.

ÜFE, şubatta yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 19, İrlanda'da 12,8 ve Estonya'da yüzde 12,7 artarken, Lüksemburg'da yüzde 5,6, Litvanya'da 1,5 ve Fransa'da yüzde 1,4 azaldı.

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