Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 1,5 yılın dibinde

Sentix tarafından açıklanan ve ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -2,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Nisan ayında -19,5 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -10,0 puana ineceği yönündeydi. Böylece endeks 2023 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı ayda cari endeks -21,8 puandan -23,3 puana indi.

Beklenti endeksi ise 33,8 puan ile endeksin hesaplanmaya başladığı günden bu yana en keskin ikinci düşüşünü kaydetti. Böylece üst üste üç ay yukarı giden ve özellikle Mart ayında yaşanan 17 puan puan yükselişle 18,0 puana çıkan beklenti endeksi, Nisan ayında -15,8 puana kadar indi. Endeks böylece 2023 yılı Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geldi.

Almanya'da Görünüm Toparlanıyor

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da önceki aylarda başlayan umutlar, yaşanan hükümet değişikliği ve yeni tarifelerle son buldu.

Almanya için yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -12,5 puandan Nisan ayında -27,8 puana indi.

Cari endeks -40,5 puandan -39,5 puana sınırlı bir artış gösterirken, beklenti endeksi 20,5 puandan hızla çakıldı ve -15,8 puana geriledi. Endeks 2024 yılı Eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD için Hesaplanan Endeks Lehman Dönemine Döndü

ABD için hesaplanan beklenti endeksinde Lehman krizi olan 2008 Ekim ayına kadar geri dönüldü. O tarihlerde yatırımcılar Lehman iflasından sonra finansal sistemin sağlamlığı konusunda endişeleri nedeniyle endeksin taban seviyelere doğru gerilemesine neden olmuştu.

ABD için beklenti endeksi Mart ayındaki -17,8 puandan, 2008 yılı Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviye olan -42,0 pana indi. Bu endeks tarihinde görülen en düşük dördüncü seviye oldu.

Cari endeks 13,5 puandan 0,5 puana inerek 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini görürken, ana endeks olan yatırım güveni -2,7 puandan -22,0 puana geldi ve 2020 Haziran ayından bu yana en dip noktasına geldi.