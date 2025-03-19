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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yavaşladı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, şubat ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Euro Bölgesi'nde şubatta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,66 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,7'ye geriledi. AB'de TÜFE şubatta aylık yüzde 0,4 arttı.

AB uyumlu verilere göre, şubatta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,7 ile Macaristan, yüzde 5,2 ile Romanya ve yüzde 5,1 ile Estonya olarak belirlendi.

Şubatta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde ölçüldü.

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