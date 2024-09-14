Evden çalışmak ekonomik büyümede bir patlama yaratabilir

IMF’nin yayınlarında yer verdiği akademisyenlerin makalelerinde önemli araştırmalar görülüyor. Stanford Üniversitesi’nden Prof. Nicholas Bloom, pandemide tüm dünyada geçilen evden çalışmanın, dünyada yüksek büyümeyi artırabileceğini öngördü.

Bloom makalesinde, pandemi de yüzde 60’lara çıkan oranda görülen evden çalışmanın, günümüzde pandemi öncesinin 5 katında seyrettiğini belirtirken, ekonomilere etkilerini de inceledi.

İşte, Bloom’un çalışan, işveren ve ekonomiler açısından değerlendirdiği “Evden Çalışmak Verimliliği Artırıyor” başlıklı yazısı:

“Pandemi sonrası uzaktan çalışma oranındaki beş kat artış, ekonomik büyümeyi hızlandırabilir ve daha geniş faydalar sağlayabilir.

Ekonomi, genellikle "kasvetli bilim" olarak bilinir. Ne yazık ki, 1950'lerden beri süregelen verimlilik artışındaki yavaşlamayı vurgulayan son çalışmalar da bu görüşe katkı sağlıyor. Ancak pandemi kaynaklı evden çalışma artışının getirdiği büyük verimlilik kazançları sayesinde ben daha olumlu bir bakış açısına sahibim.

Pandeminin patlak vermesinin ardından evden çalışma oranı yaklaşık on kat arttı ve pandemiden önceki seviyesinin beş katına yerleşti.

Bu durum, yavaşlayan verimliliğe karşı koyabilir ve önümüzdeki birkaç on yıl boyunca ekonomik büyümede bir patlama yaratabilir. Eğer yapay zekâ (AI) ilave üretim sağlayacak olursa, yavaş büyüme dönemi sona erebilir. Ekonomik büyümenin Nobel ödüllü ekonomist Robert Solow tarafından yapılan bileşimi, analizime rehberlik ediyor. Solow'un 1957 tarihli klasik makalesi, büyümenin hem emek ve sermaye gibi faktör girdilerinin artışından hem de saf verimlilik artışından kaynaklandığını vurguluyor. Analizimi onun çerçevesine dayandırarak, bu faktörlerin her birinin daha hızlı büyümeyi nasıl destekleyeceğini ele alacağım.

Emek üzerinde uzaktan çalışmanın etkileri: Maaş artışı

Emek üzerindeki etkiyi anlamanın en kolay yolu, ABD, Avrupa ve Asya genelindeki anketlerde görülen hibrit çalışmanın maaşta yaklaşık %8’lik bir artışa eşdeğer olduğudur. Hibrit çalışma, genellikle ofis çalışanları, yöneticiler ve diğer profesyoneller için haftada iki ya da üç gün ofis dışında çalışmayı içeren yaygın bir modeldir. Çalışanların bunu maaşlarının %8’ine eşdeğer görmelerinin nedeni, tipik bir çalışanın ofiste yaklaşık 45 saat geçirmesi ve bunun yanında haftada ortalama 8 saatlik bir yolculuk yapmasıdır. Dolayısıyla haftada üç gün evden çalışmak, haftada yaklaşık beş saat, yani toplam çalışma ve yolculuk süresinin yaklaşık %10’unu tasarruf ettirir.

Çoğu insan işe gidip gelmekten hoşlanmaz ve bu zaman tasarrufuna daha fazla değer verir. Örneğin, Nobel ödüllü Daniel Kahneman’ın ünlü bir makalesi, işe gidip gelmenin günün en çok nefret edilen aktivitesi olduğunu, hatta işten daha fazla sevimsiz bulunduğunu göstermiştir. Bu nedenle çalışanların evden çalışmaya bu kadar değer vermesi kolayca anlaşılabilir; haftalık zorlu yolculuklardan saatlerce tasarruf etme imkânı ve iş yerinden uzak yaşam esnekliği büyük bir avantajdır.

Evden çalışmanın bu değeri, iş gücü arzı üzerinde güçlü bir etki yaratır. Küresel ekonomide milyonlarca insan iş gücüne girmeye hazır beklemektedir. Çalışmanın cazibesindeki küçük değişiklikler, bu insanların milyonlarcasını istihdama kazandırabilir. Bu marjinal iş gücü, çocuk bakımı veya yaşlı bakımı sorumluluğu olanları, emekliliğe yaklaşanları ve kırsal bölgelerde yaşayan bazı bireyleri içerir.

Engelli ve kadınların işgücüne katılımı artabilir

Evden çalışmanın iş gücü arzı üzerindeki etkisine bir örnek, pandemi sonrası ABD’de çalışan 2 milyon daha fazla engelli bireydir. Bu artışlar, öncelikle yüksek oranda evden çalışma gerektiren mesleklerde gerçekleşmiştir. Engelli çalışanlar, uzun yolculuklardan kaçınarak ve evdeki çalışma ortamlarını kontrol edebilerek iki şekilde fayda sağlamaktadırlar.

Başka bir örnek, ABD’de pandemi sonrası, başta kadınlar olmak üzere çalışma çağındaki kadın istihdamının erkeklere oranla %2 daha hızlı artmasıdır. Yapılan araştırmalara göre, kadınların çocuk bakımındaki daha büyük rolü, evden çalışma yoluyla kadınların iş gücüne katılımındaki bu artışın bir nedeni olabilir.

Bu etkiler topluca iş gücü arzını birkaç puan artırabilir.

Evden çalışma çocuk yapma isteğini artırıyor

Elbette bu hesaplama mevcut nüfusu esas alır. Daha uzun vadede, evden çalışma doğum oranlarını da artırabilir. Yüzlerce çalışan ve yöneticiyle yaptığım konuşmalarda sıkça duyduğum bir hikâye, uzaktan çalışmanın ebeveyn olmayı kolaylaştırdığıdır. Bu durum, özellikle uzun çalışma saatleri, zorlu işe gidip gelme süreleri ve yoğun ebeveynlik baskılarının doğurganlık oranlarının hızla düşmesine neden olduğu Doğu Asya’da belirgin bir hale gelmiştir. Eğer ebeveynler haftada iki ya da üç gün evden çalışabilirlerse, özellikle de esnek çalışma saatleriyle ebeveynlik sorumluluklarını paylaşabilirlerse, doğum oranları artabilir. ABD anket verilerine dayalı ön analizler, her iki ebeveynin de haftada bir gün veya daha fazla evden çalıştığı durumlarda, çift başına yaklaşık 0,3 ila 0,5 daha fazla çocuk isteği olduğunu göstermektedir.

Sermayenin evden çalışmada tasarrufu

Evden çalışmanın sermaye üzerindeki olumlu etkisi, ofis alanlarının uzun vadede konut ve perakende gibi diğer kullanımlar için serbest bırakılmasından kaynaklanır. Eğer çalışanlar haftada iki ya da üç gün evde olursa, toplum daha az ofis alanına ihtiyaç duyar ve bu alanlar başka faaliyetler için kullanılabilir. Bu aynı zamanda işe gidip gelme trafiğini de azaltarak ek ulaşım altyapısına duyulan ihtiyacı da azaltır. Ev sermayemizin -evlerimizdeki ve apartmanlarımızdaki alanların ve ekipmanların- daha yoğun kullanılması, ulaşım ve ofis sermayesinin kullanımını azaltarak, bu kaynakların başka alanlara yönlendirilmesine olanak tanır.

Büyük şehir merkezlerinde arazinin yaklaşık yarısı ofis alanıyla kaplıdır ve ofis doluluğu pandemi öncesine göre %50 daha düşük olduğu için ofis alanlarının azaltılması için büyük bir potansiyel bulunmaktadır.

Zamandan tasarruf

Son veriler, sabah işe gidiş saatlerinde trafik hızlarının yaklaşık 2 ila 3 mil/saat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, ulaşım altyapısına duyulan ihtiyacı azaltırken, tipik bir çalışanın her gün birkaç dakika kazanmasını sağlar.

Uzun vadede, çalışanların kısmen veya tamamen uzaktan çalışmasına izin vermek, şu anda tam olarak kullanılmayan arazilerin konut için kullanılmasına olanak tanır ve bu da kullanılabilir arazi arzını etkin bir şekilde artırır. Birçok büyük şehirde aşırı yoğunluk vardır çünkü çalışanlar genellikle merkeze bir saatten daha uzak mesafede yaşamak istemez. Ancak, haftada sadece birkaç gün ofiste olmaları gerektiğinde, daha uzun mesafeli yolculuklar mümkün hale gelir ve bu da şehir merkezlerinin dışında konut alanlarının açılmasına olanak tanır.

Toplu olarak, bu sermaye katkıları önümüzdeki on yıllarda üretimi birkaç puan artırabilir.

“Tamamen uzaktan çalışmanın etkisi, nasıl yönetildiğine bağlı”

Klasik firma ve bireysel mikro çalışmalar, ABD, Avrupa ve Asya'daki iş gücünün yaklaşık %30'u için yaygın olan hibrit çalışmanın verimlilik üzerinde genel olarak nötr bir etkisi olduğunu gösteriyor. Evden çalışma, çalışanların yorucu işe gidip gelmelerden kaçınmalarını sağlayarak ve genellikle daha sessiz bir çalışma ortamı sunarak fayda sağlar. Ancak ofiste geçirilen süreyi azaltmak, çalışanların öğrenme, yenilik yapma ve iletişim kurma yeteneklerini de sınırlayabilir. Bu olumlu ve olumsuz etkiler birbirini dengelediği için hibrit çalışmanın verimlilik üzerindeki net etkisi, araştırmaların da öne sürdüğü gibi, genellikle sıfırdır.

Tamamen uzaktan çalışmanın etkisi ise, büyük ölçüde nasıl yönetildiğine bağlıdır. Pandeminin ilk dönemlerinde yapılan bazı araştırmalar, tam zamanlı uzaktan çalışmanın kaos ortamında büyük olumsuz etkiler yarattığını bulmuşken, diğer araştırmalar, çağrı merkezi veya veri girişi gibi kendini yönlendiren işlerde olumlu etkiler bulmuştur.

Özetle, tam zamanlı uzaktan çalışmanın etkisi muhtemelen nötrdür, çünkü firmalar genellikle bu tür iş düzenlemelerini yalnızca işin doğasına uygun olduğunda benimserler. Ancak bireysel firmalar üzerindeki mikro düzeydeki verimlilik etkileri nötr olsa da iş gücü piyasasına katılımın büyük gücü makro düzeyde olumlu bir etki yaratabilir.

İş gücü piyasasına katılımın faydaları

İş gücü piyasasına katılımın faydalarını açıklamak için, tamamen yüz yüze olan işlerin yalnızca yakın çevredeki çalışanlar tarafından doldurulabileceğini düşünelim. Örneğin, New York'taki bir insan kaynakları veya bilgi teknolojisi pozisyonu yalnızca yerel bir çalışan tarafından doldurulabilir. Ancak işler uzaktan yapılabilir hale geldiğinde, işverenler en iyi yerel çalışanı seçmek yerine, hibrit çalışma için en iyi bölgesel çalışanı, tamamen uzaktan çalışma içinse en iyi küresel çalışanı seçme fırsatına sahip olur.

Son çalışmalar, iş gücündeki ayrımcılığın ve yeniden dağılımın, iş gücü piyasalarının daha geniş bir potansiyel çalışan havuzuna genişletilmesinin büyük verimlilik faydaları sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Bir pozisyon için 10 uygun adaydan 10.000 adaya çıkmak, özellikle yapay zeka adayları elemede yardımcı oluyorsa, çok daha verimli bir eşleşme sağlar. Uzaktan çalışma, küresel ölçekte çalışanlar ile firmalar arasında bu tür eşleşmeleri mümkün kılarak iş gücü verimliliğini artırır.

Evden çalışmanın çevresel etkileri

Evden çalışmanın makro düzeydeki bir başka verimlilik faydası, ulaşım kaynaklı kirliliği azaltmasıdır. Evden çalışmadaki artış, ABD ve Avrupa genelinde işe gidip gelme trafiğini yaklaşık %10 oranında azaltmıştır. Bu, özellikle düşük seviyeli ağır partikül emisyonlarını azaltmıştır. Sağlık araştırmaları, kirliliğin bilişsel ve verimlilik kaybına yol açtığını ortaya koymaktadır. Kirliliğin azaltılması sadece yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda büyümeyi de destekleyebilir.

Pozitif geri besleme döngüsü

Evden çalışmanın daha hızlı büyümeyi teşvik etmesi ve bunun geri dönüşü, bu etkileri artıran pozitif bir geri besleme döngüsü oluşturur. Ekonomi literatüründe yer alan piyasa genişliği etkilerine dair uzun bir tarih, firmaların daha büyük ve kârlı pazarlara hizmet etmek için yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Evden çalışan kişi sayısının 5 milyondan 50 milyona çıkması, büyük donanım ve yazılım firmaları, start-up'lar ve yatırımcıların dikkatini çeker. Bu da bu pazarlara hizmet etmek için yeni teknolojilerin hızlanmasına yol açar ve bu da verimliliği ve büyümeyi artırır.

Bu geri besleme döngüsü çoktan başladı bile. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde “uzaktan çalışma” veya “evden çalışma” gibi terimlerin sürekli kullanıldığı yeni patent başvurularının oranı, 2020 yılına kadar durağandı ancak şimdi artmaya başladı.

Bu, teknolojilerdeki iyileşmeyi vurgulamaktadır. Daha iyi kameralar, ekranlar, yazılımlar ve artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologramlar gibi teknolojiler, gelecekte hibrit ve uzaktan çalışmanın verimliliğini artıracak. Bu da büyüme ile evden çalışma arasında pozitif bir geri besleme döngüsü oluşturacaktır.

Şehirlerde yaşam maliyeti düşebilir

Evden çalışma patlaması şehir merkezlerine zarar mı veriyor? Evet, şehir merkezlerindeki perakende harcamaları azaldı, ancak bu harcamalar banliyölere kaydı ve genel tüketim harcamaları pandemi öncesi eğilimine geri döndü. Daha büyük bir sorun, ticari ofis alanı değerlerindeki büyük düşüş olabilir. Bu durum ofis sektörü yatırımcıları için bir değer kaybı anlamına gelse de şehir merkezi alanlarının konut kullanımına açılması uzun vadede şehir içi yaşamı daha uygun hale getirecektir. Şehirlerde yaşam maliyeti 1990'lar ve 2000'lerde dramatik bir şekilde arttı ve bu, birçok orta ve düşük gelirli çalışanı şehir merkezlerinden uzaklaştırdı. Şehir merkezlerindeki ofis kullanım alanlarının azaltılması ve konut kullanımına dönüştürülmesi, bu temel hizmetleri sağlayan çalışanlar için daha uygun fiyatlı konutlar sunacaktır.

“Evden çalışmada kazananlar kaybedenlerden çok daha fazladır”

2020 yılında evden çalışmadaki artış, pandemi öncesi verimlilik yavaşlamasını dengelemeye yardımcı oldu ve hem bugünkü hem de gelecekteki büyümeyi destekliyor. Ekonomist olmak, genellikle kazananlar ve kaybedenleri dengelemeyi gerektirir. Teknoloji, ticaret, fiyatlar ve düzenlemelerdeki değişikliklerin analiz edilmesi genellikle karışık etkiler doğurur ve geniş kazananlar ve kaybedenler grupları yaratır. Ancak söz konusu evden çalışma olduğunda, kazananlar kaybedenlerden çok daha fazladır. Firmalar, çalışanlar ve genel olarak toplum büyük faydalar elde etmiştir. Bir ekonomist olarak hayatımda bu kadar geniş kapsamlı faydalar sağlayan bir değişim görmedim.

Bu da beni, kendimi mutlu bir "kasvetli bilimci" olarak bulduğum alışılmadık bir duruma getiriyor. Ancak bunu evden çalışırken yazarken mutlu olduğumu söyleyebilirim.”