‘Fed durursa S&P500 yükselir’

JPMorgan Chase'in Andrew Tyler'ın da dahil olduğu işlem masası ekibine göre, Fed'in bugün bir faiz artırımı yapması ve politika yapıcıların bir sonraki toplantılarında faizi sabit tutacaklarına işaret eden açıklamalar yapmaları halinde S&P 500 yüzde 0,75'e varan orada yükselebilir.

Ekip, Fed'in bugünkü toplantıda faiz oranlarını artırması ve ardından durdurması için olasılığı yüzde 65 olarak görüyor. Ekibe göre bu ihtimal, Fed'in önümüzdeki aylarda para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği diğer senaryoya kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek.

Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğini öngören senaryoda, JPMorgan ekibi S&P 500'ün seans sırasında yüzde 0,25-0,75 oranında yükselmesini bekliyor. Fed'in şahin çizgisinde kalması durumunda ise endeksin yüzde 1'e varan oranda düşeceğini öngörüyorlar.