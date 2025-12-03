Fed üç yıllık zarar dönemini sonlandırdı!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç yıldır devam eden zarar döneminin sona erdiğine işaret eden yeni veriler yayımlandı. Kasım ayı başında Fed’in bilançodaki “ertelenmiş varlık” kalemi 243,8 milyar dolardan 243,2 milyar dolara gerileyerek uzun süredir ilk kez düşüş kaydetti. Bu gelişme, zararların durduğu ve kârlılığa dönüşün başladığı yönünde yorumlandı.

Bank Policy Institute Başekonomisti Bill Nelson, 12 bölgesel Fed'in bu çeyrekte toplamda 2 milyar doların üzerinde kâr elde edebileceğini ifade etti. Fed, operasyonlarını ağırlıklı olarak tahvil portföyünden ve finans sektörüne sunduğu hizmetlerden elde ettiği gelirle finanse ediyor ve yasa gereği fazla gelirini Hazine’ye aktarıyor.

Pandemi politikaları ve faiz maliyeti

Pandemi döneminde finansal sistemi desteklemek amacıyla büyük ölçekli varlık alımları yapan Fed, bilançosunu 2022 yazında 9 trilyon dolara kadar genişletmişti. Ancak enflasyondaki hızlı yükseliş nedeniyle faizlerin sert biçimde artırılması, Fed’in tahvil portföyünden elde ettiği gelir ile bankalara rezervler üzerinden ödediği faiz arasında dengesizlik yaratarak zarar yazmasına yol açmıştı. Fed, Eylül 2022’de tarihinde ilk kez bu ölçekte zarar açıklamıştı.

Son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimleri ise maliyet baskısını azaltarak zararların durmasında kritik bir rol oynadı.