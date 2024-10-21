Fed yetkilisi Lorie Logan'dan 'kademeli' indirim çağrısı

New York'taki Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin yılık toplantısında konuşan Fed yetkilisi, daha az kısıtlayıcı para politikasının enflasyon ve işgücü piyasasındaki riskleri dengeleyeceğini belirtti.

Şok uyarısı

Logan "Ekonomi beklediğim gibi ilerlerse politikayı normalleştirmek ve nötr faize doğru ilerlemek riskleri yönetmemizi ve hedeflerimize ulaşmamızı destekleyecektir. Ancak bir takım şoklar, normale giden yolun nasıl görüneceğini, politikanın ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiğini ve faiz oranlarının nereye oturması gerektiğini etkileyebilir." diye konuştu.

6-7 Kasım'da 25 baz puanlık indirim bekleniyor

ABD Merkez Bankası pandemiden beri ilk kez geçen ay faiz indirimine başladı. İşgücü piyasasının kötüleştiğine dair artan endişeler ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yakınsamasıyla beraber politika faizi 50 baz puanlık indirimle yüzde 4,75-5 aralığına çekildi. Bir sonraki Fed toplantısı olan 6-7 Kasım'da 25 baz puanlık indirim bekleniyor.

Logan bilanço küçültülmesinin normalleşmenin bir parçası olduğunu, faiz indirimi ve bilanço azaltılmasının aynı yönde ilerlediğini belirtti.

ABD Merkez Bankası, Covid-19 salgını döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu 2022 itibarıyla küçültmeye başlamıştı.