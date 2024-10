Bakan Kacır: Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

2024-2025 Akademik Yılı Açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, Sanayiciler ve İş Adamları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Gebze Teknik Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik açılış dönemine hepiniz hoş geldiniz. Gebze Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine kurulmuştur. Üniversite yüksek teknoloji alanında Ar-Ge faaliyetleri yapmak ve sonuçları transfer etmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş isminde yüksek teknoloji olan ve misyonunda yüksek teknoloji ve sanayi olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin akademik açılış döneminde, akademik açılış dersinde sanayi ve teknoloji bakanımızın bulunması anlamlı ve önemlidir. Gebze Teknik Üniversitesi, bugün 10 bin 600 öğrenciye sahip dinamik yapısıyla uluslararası bir üniversitede olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 32 yıllık geçmişinde üniversitemiz bilimsel araştırma ve yenilikte kendini kanıtlamış ve dünya çapında bir üniversite olmuştur” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi akademik sıralamada ilk 5’te yer alıyor

Türkiye'deki akademik sıralamada kurulduğu günden beri ilk 5’te olmayı sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Mantar, şu açıklamalarda bulundu: “Uluslararası konulardan aldığımız proje destek miktarlarıyla yine Türkiye'de lider konumundayız. Kuruluş misyonu doğrultusunda proje tabanlı eğitim, henüz öğrenci iken Ar-Ge ve endüstriyel projelerde çalışma fırsatı, uzun dönemli stajlar ve endüstriyel uygulama dersleriyle eğitim kalitemizi her geçen gün iyileştiriyoruz. Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak yükün yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş sahibi olan üniversiteyiz ve bu konuda birinciyiz.”

“Dijital teknolojilerdeki büyük değişim, Ar-Ge eğitiminde ciddi şekilde etkili olmuştur”

Son 30-35 yılda teknolojide çok hızlı gelişim, değişim ve dönüşüm olduğunu vurgulayan Mantar, “Özellikle dijital teknolojilerdeki gelişmeler hayatımızın her alanında etkili olmaya başlamıştır. Bugün bu teknolojiler sosyal yaşamımızda, iş modelinde, çalışma hayatımızda, sanayide, ticarette, tarımda, kısacası hayatın her aşamasında etkili bir şekilde kendini göstermektedir. Bu alandaki değişim diğer alanları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Gerek dijital teknolojilerdeki büyük değişim ve gerekse diğer alanlardaki gelişimler Ar-Ge eğitiminde ciddi şekilde etkili olmuştur. Bireysel olarak yapılan Ar-Ge yerini bugün artık iş birliği ve ekip çalışmasına dayanan Ar-Ge'ye bırakmış durumda. Her üründe Ar-Ge vardır ve her ürünün de her bileşeninde Ar-Ge olmuştur. Örneğin cep telefonumuzun hafıza kartında, ekranında, veri yollarında, kamerasında, kısacası her birinin biriminde derin bir Ar-Ge vardır. Ar-Ge işbirlikleri sadece disiplinler arasında değil, kurumlar arasında hatta uluslararası olmak durumundadır. Biz de Gebze Teknik Üniversitesi olarak bu değişen trendi çok yakından izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. İlk olarak son bir yılda uluslararası proje ofisimizi kurduk. Bir önceki yıla göre uluslararası proje başvurumuzu 5 kat arttırdık. Buna bağlı olarak bir önceki yıla göre proje bütçemiz YÖK’ün verilerine göre yüzde 900 artmıştır” şeklinde konuştu.

“Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu, katma değerli projeler yapmamız gerekiyor”

Mantar, “Gebze Teknik Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden ayıran farkı da, biz enstitüler üzerine kurulmuş bir üniversiteyiz. Bizim 7 tane araştırma enstitümüz var. Bölümlerimiz daha çok eğitim fonksiyonuna odaklanırken, araştırma projeleri enstitüler bünyesinden yürütmeye başlamıştır. Çünkü çok disiplinli, birden fazla bölümün dahil olacağı bu projeler enstitülerde yürütmek daha esnek, daha kolay ve daha verimli olmaktadır. Dünyanın geldiği noktada bu yöndedir. Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu, katma değerli projeler yapmamız gerekiyor. Uluslararası projelerde ülkemiz için kaliteyi mutlaka dikkate almamız gerekiyor” dedi. Rektör Prof. Dr. Mantar, “Tüm yaptığımız uluslararası projelerde orta ve uzun vadede Türkiye'nin ekonomik faydasına nasıl dönüşebilir konusunda da düşünmemiz gerekiyor. Diğer bir konu ise eğitim ve öğretimdeki paradigma değişikliği. Kişiler artık gerekli bilgiyi istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde ve istediği taraflardan alabilmektedir. Artık sınıfta bir hocaya bağlı olarak bilgi edilme dönemi gittikçe önemini yitirmeye başladı. Çünkü birçok yerde o bilgiye ulaşılabiliyoruz. Sınıfların fonksiyonları değişiyor. Artık mobil cihazlarımız, tabletlerimiz cep telefonlarımız sınıfın yerini almaya başladı. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyor, kendimizi hazırlıyoruz. Dünün bilgisi bugün eskidir. Bugünün bilgisi de yarın eski olacaktır. Dolayısıyla daha çok öğrenmesini öğrenmemiz gerekiyor.”

“Türkiye'nin AR-GE çalışanlarının sayısı 300 bine yaklaştı”

Milli Teknoloji Hamlesinin, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğuna işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye son 22 yılda adeta sıfırdan dev bir araştırma geliştirme ekosistemi inşa etti. Bugün Türkiye'nin AR-GE çalışanlarının sayısı 300 bine yaklaştı. Bin 600'den fazla firmamızın bünyesinde Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz var. Bugün Teknoparklarımızın sayısı 104. 11 bine yakın firma, Türkiye'nin teknoparklarında inovasyon odaklı çalışmalar sürdürüyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doları aştı. 22 yılda 9 mislisine yaklaşan bir yüksek teknoloji ihracatından söz ediyoruz. 200'den fazla üniversitemizde Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak teknoloji girişimlerine hizmet sunan kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla bugün büyük bir teknoloji ve AR-GE ve inovasyon altyapısına ve ekosistemine sahibiz."

Bakan Kacır, Türk sanayisinin dünyanın dört bir yanına ürün ve hizmet ihraç ettiğini belirterek, Türkiye'nin imalat sanayisinin, milli gelirindeki payının yükselmeye devam ettiğini bildirdi. Türkiye'nin bu başarı hikayesinin arkasında Türkiye'nin üretim gücü ve Türk sanayisinin yer aldığını vurgulayan Kacır, tablolarla Türkiye'nin ihracatta yakaladığı başarısından bahsetti.

“Türkiye, bugün askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır”

Türkiye'nin rekabetçi olarak ihraç edilen ürün sayısında çok daha iyi bir noktada olduğunu dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun ihracat yapılan ülke sayısında Türkiye olarak zirvedeyiz. Aynı zamanda toplam ihracatımızın büyüklüğü de elbette muazzam bir hızla arttı. Bu şunu gösteriyor, ülkenin en büyük gücünü gösteren parametrelerden biridir. Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar en fazla sayıda, en fazla çeşitte ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke Türkiye'dir. Türkiye, bugün askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir, dünyada iki numaradır. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir, dünyada dört numaradır, demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. 35 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatımız var, 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatımız var, 25 milyar doların üzerinde makine ihracatımız var. Bu yönüyle katma değerli ürün üreten, teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde iddia sahibi bir ülkeyiz.”

“Türkiye muazzam bir sanayi hamlesi gerçekleştirdi”

Bakan Kacır, Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg üretim süreci ve Milli Uzay Programı hedeflerini paylaştı. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerindeki üretimine ve istihdam sayısına değinen Kacır, "Türkiye muazzam bir sanayi hamlesi gerçekleştirdi, geçtiğimiz 20 yıl boyunca." Bakan Kacır, teknogirişimlerin kıymetli, ekonominin dönüştürücü ve öncü gücü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin milyar dolarlık teknoloji girişimleri var artık. Biz 2019 yılında sanayi ve teknoloji stratejisini ilan ettik ve 10 unicorn bizim tarifimizle 10 Turcon hedefi koyduk. Yani milyar dolar değeri aşan 10 Türk teknoloji girişimi olacak dedik. O gün hiç yoktu, olacağına inanmayanlar da vardı. Bugün 7 Türk teknoloji girişimimiz var, milyar dolar değeri aşan ve Turcon olan. Hedefimiz 2030 yılında 100 bin tekno girişiminin Türkiye'de doğması ve aralarından en az 100'ünün milyar dolar değeri aşması ve Turcon olması. Türkiye bunu başarabilecek bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemde sanayicilerle daha Ar-Ge yoğun işler yapacaklarını vurgulayan Kacır, teşvik ettikleri ve destekledikleri sanayicilere Ar-Ge ödevleri vereceklerini bildirdi. Kacır, sanayicilere, üniversite işbirliği ödevlerini daha güçlü şekilde vereceklerini aktararak, "İstiyoruz, arzu ediyoruz ki Türk sanayisinin dönüşümü bilgi temelli ekonomiyle devam etsin. Bunun için de yatırım teşvikleri sunan bir bakanlık olarak, tıpkı savunma sanayisindeki gibi bu firmaların araştırma, geliştirme işbirliklerini daha güçlü şekilde sürdürmelerini zorunlu kılacağız" diye konuştu.

“Bu deneyim bize ay projesinde katkı sunacak”

TÜBİTAK'ın çalışmalarından bahseden Kacır, "TÜBİTAK enstitüleri, emin olun hayallerinizin sınırlarını çok daha öteye taşıyacağınız merkezler" dedi. Kacır, dijital ve yeşil dönüşümün öncelikli alanlardan biri olduğunu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine değinerek, bu mücadelede pek çok alanda emisyonları düşürmeyi amaçladıklarını, bunun için yeşil dönüşümü gerçekleştirmeleri gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Kacır, Türksat 6A'nın özelliklerini anlattı. Türkiye'nin önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Kacır, "Türksat 6A ile birlikte yörünge operasyonları konusunda da ilk kez deneyim kazandık. Bu deneyim bize ay projesinde katkı sunacak. 380 bin kilometre öteye, aya kendi geliştirdiğimiz uzay aracıyla kendi ürettiğimiz hibrit roket motorunu ateşleyerek erişmeyi amaçlıyoruz. Bu da Milli Uzay Programımız önemli hedeflerinden biri" dedi.

Konuşmaların ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Bakan Kacır'a üniversite-sanayi işbirliğiyle geliştirilen ev tipi topraksız akıllı bahçe ürünü hediye etti.