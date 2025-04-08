DENİB, Dubai'de kablo, emaye bobin teli ve bakır tel sektörünün nabzını tuttu

DENİZLİ / EKONOMİ

Elektrik, elektronik ve enerji sektörlerinde Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nin en önemli ticaret etkinliklerinden biri olan Middle East Energy Fuarı, 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri/ Dubai'de düzenleniyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, üyelerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için bu tür platformlarda yer almak, yeni fırsatların kapısını aralamak ve Denizli’nin ihracat vizyonunu genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Denizli’nin 185 ülkeye yaklaşık 3 binin üzerinde ürün grubunda yılda 4,5 milyar dolar ihracat yaptığını söyleyen Memişoğlu, “Denizli'de kablo ve emaye bobin teli grubunun içinde yer aldığı elektrik-elektronik sektörü 2024 yılında yüzde 20 pay ve 880 milyon dolar ile genel ihracat içinde ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında şu ana kadar yapılan ihracat ise yüzde 23 artışla 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Burada kablo ve emaye bobin teli ihracatımızı bakır tel ihracatımız ile birlikte ele almalıyız. Çünkü hem bu ürün gruplarının yer aldığı elektrik-elektronik sektörü hem de bakır telin dâhil olduğu demir-demir dışı metaller sektörünü aslında iç içe olan sektörler olarak tanımlayabiliriz” dedi.

Bakır tel ihracatının geçen sene Denizli ihracatından yüzde 14 pay aldığını söyleyen Memişoğlu, “2024 yılında kablo, emaye bobin teli ve bakır tel gruplarının toplam ihracat değeri 1,4 milyar doları aştı. Middle East Energy Dubai 2025 Fuarında, sektörün en yenilikçi çözümleri, sürdürülebilirlik odaklı teknolojileri ve iş birliği fırsatları bir arada sunuldu. Biz de DENİB olarak, üyelerimizin bu pazarlarda daha etkin olabilmesi için temaslarda bulunduk, iş birliği zeminlerini değerlendirdik. Üyelerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için bu tür platformlarda yer almaya, yeni fırsatların kapısını aralamaya ve Denizli’nin ihracat vizyonunu genişletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda karbon salınımını azaltmak, temiz enerji kullanımını benimsemenin sonucunda sürdürülebilir ve döngüsel üretim gerçekleştirmek için iş dünyasına düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Memişoğlu, “Dünyada artık sadece üretmek değil, sorumlu ve çevreci üretim öne çıkıyor. Enerji sektöründe sürdürülebilirlik, yeşil teknolojilere geçişi ve karbon ayak izinin azaltılmasını zorunlu kılıyor. Denizli’de bu yönde ciddi bir farkındalık ve dönüşüm var. Biz de bu değişimi uluslararası pazarlarda görünür kılmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sedat Erikoğlu: “Middle East Energy Dubai 2025, yalnızca ticari değil, çevresel bir organizasyon”

DENİB Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu ise, “Denizli olarak elektrik-elektronik sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatımız 2024 yılında 1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dubai gibi stratejik bir coğrafyada düzenlenen bu fuar, Orta Doğu pazarına açılmak isteyen firmalarımız için çok kıymetli. Bölgede kablo ve iletken ürünlerine olan talep giderek artıyor. Denizli olarak, bu ihtiyacı karşılayabilecek hem üretim kapasitesine hem de kaliteye sahibiz. Orta Doğu pazarı, firmalarımız için stratejik bir hedef konumunda. Gerek teknolojik altyapısı, gerekse ticaret potansiyeliyle öne çıkan bu organizasyonda, Denizli’nin üretim gücünü ve ihracat vizyonunu yansıttık. Denizli’deki firmalarımızın, bu pazarda daha etkin olabilmesi için bu tür fuarlara katılım sağlaması büyük bir avantaj yaratıyor. Fuarda gerçekleştirdiğimiz temasların, önümüzdeki dönemde ticari iş birliklerine dönüşmesini bekliyoruz. Sektörümüzün uluslararası alandaki payını artırmak için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Fuar kapsamında elde edilen bilgi ve bağlantılar doğrultusunda, sektörde faaliyet gösteren üyelerinin yeşil dönüşüm süreçlerine daha etkin katılmalarını hedeflediklerini belirten Erikoğlu, “Middle East Energy Dubai 2025, yalnızca ticari değil aynı zamanda çevresel sorumluluk bilinciyle şekillenmiş bir organizasyon. Güneş enerjisinden batarya sistemlerine, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çözümlerden akıllı enerji yönetimine kadar birçok yeniliği yerinde inceleme şansı bulduk. Biz de Denizli’nin bu alanlardaki üretim gücünü uluslararası arenada tanıtma fırsatı yakaladık’’ dedi.