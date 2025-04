ATO Başkanı Bayram: “Suriye’de teknoloji, altyapı ve enerji yok ama birlikte iş yapma isteği var”

Takip Et

Eray ŞEN/ADANA

Ticaret Bakanlığı heyeti ile birlikte bir süre önce Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret eden Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, izlenimlerini EKONOMİ’ye anlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki ziyarete Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin gibi Suriye ile komşu ya da yakın illerden iş dünyası temsilcilerinin katıldığını belirten Bayram, “Suriye’ye ticari anlamda giden ilk yabancı heyetiz, bu açıdan önemli bir programdı” dedi.

Suriye’nin Ekonomi Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı, Kara ve Deniz Genel İdaresi Başkanı ile görüştüklerini aktaran Bayram, “Erken gitmemizin avantajları da oldu dezavantajları da. Daha dört ayını doldurmamış bir hükümet ile görüşmeye gittik. Erken giderek, ilk etapta bu tür faaliyetlerde bulunmak doğru bir hareketti. Çok yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdik. Gece 24.00’lere kadar devam eder görüşmeler yaptık. Görüştüğümüz bütün bakanlara işbirliğine, iş ortaklıklarına, yatırıma talip olduğumuzu söyledik” dedi.

“Pikaplarda bidonlarla petrol satılıyor”

Ziyaretin son günü Suriye’nin önde gelen iş adamlarıyla Türk heyetindeki herkesin katılımıyla geniş bir toplantı yapıldığını söyleyen Bayram, şunları söyledi: “Toplantıda, üretim olarak nelerin eksik olduğu, hangi alanlarda yatırım yapılabileceği konuşuldu. Her şeyden önce ciddi anlamda enerji sorunu var, bunu itiraf ediyorlar. Günde dört-beş saat elektrik kullanabiliyorlar. Zaten bizim her gittiğimiz toplantıda jeneratör vardı. Petrolleri var ancak rafinerileri yok, ziyaretimiz sırasında bir tane petrol istasyonu göremedik. Pikaplar, minibüsler, bidonlar ile petrol satılıyor, 10, 20, 50 litrelik bidonlar var. Bankacılık sistemleri şu an yok. Daha önceki yıllarda Esat’ın yaptığı bir Merkez Bankası var. Onun dışında teknoloji yok, telefonunuz çekmiyor, kart alıyorsunuz, bu kart ile internet üzerinden görüşebiliyorsunuz.”

Bakanlıkların çalışma sisteminin daha tam oturmadığına dikkat çeken ATO Başkanı Bayram, şunları kaydetti: “Hangi ürünleri ürettiklerini, hangilerini yapamadıklarını, ne tür ürünlerle ilgili bizden yatırım beklediklerini sorduk. Henüz bir cevap alamadık, ‘biz yeniyiz, temmuz-ağustos gibi tekrar gelin, daha iyi cevap veririz’ dediler.”

“İhracatta ikinci bir Irak pazarı olabilir”

Güney ve güneydoğudan Irak’a yapılan yoğun ihracatı hatırlatan Bayram, “Irak’ın Saddam’dan sonraki halini düşünüyorum, Suriye’de benzer bir durum var. Adana, Antep, Mersin’in en çok ihracat yaptığı ülke Irak. Suriye de bizim için ideal bir yer. Gerekli ticari anlaşmalar yapılırsa Irak’tan daha fazla söz sahibi oluruz. Ama şu anda fabrika yapsan, enerji yok, nasıl yapacaksın? Gelecek vaat ediyor ancak şu anda bazı problemler var” yorumunu yaptı.

“Adana’daki Suriyeliler köprü görevi görebilir”

Suriye’deki iş potansiyelini değerlendirmek amacıyla Adana’daki Suriyelilerle işbirliği yapmak istediklerini açıklayan Bayram, şöyle konuştu: “ATO’ya kayıtlı Suriyeliler ile görüşeceğim. Yaklaşık 25-30 kişi davet edip konuşacağım. Geçtiğimiz günlerde bir kısmı gidip gördü oraları, çünkü malları, mülkleri, işyerleri vardı. Ancak Halepli olanlar umutsuz döndüler. Şam’da öyle bir sıkıntı yok. Suriye ile iletişimin kurulması, işlerin geliştirilmesi için köprü görevi göreceklerini, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum.”