GİBTÜ Öğrencisi Bölge Finalinde birinci oldu

GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, üniversite öğrencilerinin Kur'an ilmi ve becerilerini geliştirmek, hafız öğrencilerin hafızlıklarına katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından 2025 hafızlık yarışmaları düzenlendi. Düzenlenen yarışmaların bölge finali Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

Gaziantep İlahiyat Fakültesi İbrahim Al-Hamıd, Gaziantep İslami İlimler Fakültesi Abdurrahman Deyri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mahamadou Malam Abdou Hassane, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ahmed Abdo Ahmed Noman Al-Amen, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat Fakültesi Hamza Owadah ve Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Bilal Necip jürinin belirlediği sure ve ayet aralıklarından Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yaptı.

95 puanla bölge birincisi seçildi



Yarışmacıların tilavetlerinin ardından Dicle Üniversitesi öğrencilerinin seslendirdiği ilahi ve ezgilerle araya gidilen yarışmada jüri, sonuçları açıkladı. Gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim güzel okuma ve hafızlık yarışmasında 95 puanla Gaziantep İslami İlimler Fakültesinden Abdurrahman Deyri bölge birincisi seçilirken 92,6 puanla Gaziantep İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Al-Hamıd 2'nci, 87,6 puanla Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu öğrencisi Bilal Necip 3'üncü seçildi. Program, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdimi ile sona erdi.