Mersin GİAD’da Adem Yükselgüngör dönemi başladı

MERSİN / EKONOMİ

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen 10’uncu genel kurulda başkanlık seçimine Adem Yükselgüngör’ün tek listesiyle gidildi. Oy çokluğuyla başkanlığa getirilen Yükselgüngör, görevi 9’uncu dönem başkanı Mehmet İzol’dan devraldı.

Mersin’in nitelikli kalkınması için bir arada olduklarını belirten Mersin GİAD Başkanı Adem Yükselgüngör, 90’lı yılların sonlarına doğru büyüme atağına geçen kentin, ekonomik ve turistik potansiyeliyle yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Kentteki gelişmenin bazı sorunları beraberinde getirdiğine işaret eden Yükselgüngör, “Bu sorunlar zamanla bizleri GİAD çatısı altında buluşturdu. İş dünyasının olduğu her platformda ve her etkinlikte yer almaya çalıştık. Şehrimizin sorunlarını, çözüm projelerimizi Mersin GİAD olarak seslendirdik. Ülkemizin son 5 yılda pandemi ve deprem süreciyle büyük yaralar aldı. Yaralarımızı sarıp hızlıca iyileşmek zorundayız. Ülkemiz ve şehrimiz için harekete geçmeliyiz. Şehrimizin kalkınması için gerekli adımların atılması yönünde talepleri dile getirmek görevimizdir” dedi.

Adem Yükselgüngör başkanlığındaki Mersin GİAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Aktaş, M. Kemal Karakucak, Basri Kış, Faik Yıldız, Abdurrahman Turgut, Haydar Berber, Utku Ener, İzzet Yaylak, Orhan Çetinkaya, Serhat Arpa, Yılmaz Fidan, Sibel Karataş.