BN Hotel, Rus turistleri kış mevsiminde de Mersin’e çekecek

MERSİN / EKONOMİ

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte Rus turistlerin Mersin'e olan ilgisi arttı. Bu fırsatı değerlendirerek kış turizminde önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen BN Hotel Thermal&Wellness’in yönetimi, Rusya’nın başkenti Moskova’da ülkenin önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte Mersin’in termal turizm potansiyeliyle ilgili bilgiler veren BN Hotel İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, tesislerinde sundukları lüks konaklama imkânlarından söz etti.

Mersin’in son dönemde Rus turistler için cazip bir destinasyon haline geldiğini belirten Yusuf Narlı, “Rusya’dan haftada 5 gün düzenlenen direkt uçuşlarla bölgemize olan ilginin önemli ölçüde artırmasını bekliyoruz. Rusya, turizm pazarında önemli bir oyuncu. Rusların yaz tatili için ülkemizi tercih etmesi dışında, kışın da onları Türkiye’ye getirmek adına termal turizm önemli bir fırsattır. Dış pazarlarda Mersin turizmini tanıtarak, yabancı turist akışında tüm yıl boyunca istikrar sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rus turistlerin termal turizme olan ilgilerinden dolayı Moskova’da benzer toplantıların devam edeceğini bildiren Yusuf Narlı, Mersin’in termal zenginliklerini Rusya’da daha geniş kitlelere duyuracaklarını sözlerine ekledi.