Trump vergileri Egeli hazır giyimcilerin ABD iştahını artırdı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta açıkladığı ilave gümrük vergileri, tekstil ve hazır giyimcilerin ABD’ye yönelik iştahını artırdı. Türkiye’nin yüzde 10’luk vergi oranı ile en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler arasında yer almasının rekabet avantajı sağlayabilecek bir konum yarattığını söyleyen Egeli ihracatçılar, bu süreci stratejik bir yaklaşımla değerlendirme çağrısı yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, birliğin mali genel kurulunda yaptığı açıklamada rakip ülkelere uygulanan daha yüksek vergi oranlarından dolayı sektörün ABD’ye yönelik ticaret faaliyetlerini yoğunlaştıracağını belirterek, “Oluşan yeni ticaret düzeninde doğru bir yol haritası ile hareket etmemiz lazım. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın açıklamaları da sektörümüz açısından olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Kendisi, ABD’nin de dahil olduğu Uzak Ülkeler Stratejisi gibi kapsamlı eylem planlarının yanı sıra; tekstil, hazır giyim, makina gibi çeşitli sektörlere yönelik de hazırlıkları hayata geçirmeye başlayacaklarını ve bunların sonucunda, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin daha da serbestleştirilmesi için imkanlar ortaya çıkacağını belirtti. Sektörümüz özelinde yapılan bu yorumların da olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Döviz kurlarının enflasyon oranında artmamasından dolayı maliyetlerde sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Eskinazi, “Türkiye rakiplerine göre yüzde 40-50 daha pahalı bir ülke haline geldi Konuyu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettik ancak ‘döviz artarsa enflasyon artar’ görüşü nedeniyle çözüm sağlayamadık. Ancak son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlara rağmen enflasyon düştü. 2024’te finansmana erişimde de büyük zorluklar yaşadık. 2025’in kolay geçmeyeceğini öngörüyoruz, ancak yeni gelişmelerle ve alacağımız yeni pozisyonlarla daha iyi bir yıl geçireceğimizin umuduyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Burak Sertbaş: “ABD bizim için şu anlık avantajlı gözüküyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da birliğinin olağan mali genel kurulunda Türkiye hazır giyim ihracatının 2024’de yüzde 7 kan kaybı yaşadığını hatırlatarak, “Sene başında yaptığımız tahminlerde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını bekliyorduk. Ancak ana pazarımız Avrupa’daki durgunluğun beklenenden uzun sürmesi sonucu toparlanma beklentilerimizi 2026 başına ertelemek durumunda kaldık. Sektör gerileme döneminde. Umarım önümüzdeki yıl beklentilerimizin 2027’ye ertelendiğini konuşmayız” diye konuştu.

ABD’nin ithalatta uygulayacağı yeni vergi oranlarının örme ve dokuma giyimde mevcut tedarikçileri önemli ölçüde etkileyeceğini dile getiren Sertbaş, “Örme giyimde ABD’nin en çok ithalat yaptığı ilk 6 ülkeye yüksek ilave vergiler getirildi. Çin’e yüzde 54, Vietnam’a yüzde 46, Kamboçya’ya yüzde 49, Bangladeş’e yüzde 37, Hindistan’a yüzde 26 ve Endonezya’ya yüzde 32 ilave vergi konuldu. Bölgemizde yer alan ve ABD’ye gümrüksüz ihracat yapan Mısır’a yüzde 10 ve Ürdün’e ise yüzde 20 vergi getirildi. Uygulamanın ülkemiz ürünlerinin fiyatlarını çok daha rekabetçi hale getireceği açık. Çin’in ABD pazarındaki payından bir miktar alabileceğimizi düşünüyorum. Ancak, Uzakdoğu ülkeleri bu sefer Avrupa pazarında bizimle daha çetin bir rekabete girecekler. Kısa vadede avantajlı görünse de uzun vadede nasıl bir tablo ortaya çıkacağını yaşayıp göreceğiz” dedi.