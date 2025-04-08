Marble İzmir, 30. kez kapılarını açıyor

İZMİR / EKONOMİ

Marble İzmir - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı bu yıl 30. kez sektörü Fuar İzmir’de bir araya getiriyor. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu fuarda 150 bin metrekareyi aşan açık ve kapalı alanda binin üzerinde katılımcı yer alacak. Marble İzmir, dört gün boyunca Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayacak.

Ekonomik ve ticari açıdan kenti canlandırıp sanayicilere ise büyüme ve ihracat kapılarını açan Marble İzmir'in ilk yılında Türkiye'nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısıyla ihracat 2 milyar dolar seviyelerine geldi. Doğal taş ihracatı Türkiye’nin sektörde dünya rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajının yanı sıra renk ve desen zenginliğinin de etkisiyle son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Fuarın, bu yıl da geçmiş yıllardan daha büyük bir ticaret hacmi yaratarak, doğal taş sektörünün ihracatta yeni hedeflere ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

Marble İzmir web sayfası üzerinden alınan başvurular ve temsilci çalışmaları sonucu Avustralya’dan İtalya’ya, Çin’den Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar her kıtadaki 75 ülkeden yabancı ziyaretçiler, alım heyeti programı için başvuru yaptı. İhracatçıların talepleri doğrultusunda bu yıl, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Güney Kore, Irak, Kanada, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere 11 ülke hedef olarak belirlendi.

Marble İzmir, bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması’yla genç tasarımcıları sektörün yenilikçi firmalarıyla bir araya getirecek. ‘Değişik oldu çok da güzel oldu’ mottosuyla hazırlanılan ve 600 bin TL ödül dağıtılan yarışmada, 892 başvurudan seçilen 25 tasarım son kullanıcıya hizmet edecek şekilde üretimi yapılarak 30. Marble İzmir Fuarı’nda yerlerini alacak.