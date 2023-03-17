Fed, yoluna 25 baz puanlık faiz artırımı ile devam edebilir

Reuters tarfından, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına yönelik olarak yapılan ankette, katılımcıların büyük bir çoğunlu Fed'in 25 baz puanlık bir artış ile faiz artımına devam etmesini bekliyor.

Tipik olarak kısa vadeli faiz oranı beklentilerini yansıtan ABD iki yıllık Hazine getirileri, 2008 mali krizinden bu yana en büyük banka çöküşü olan Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından bu hafta 80 baz puandan fazla düştü.

Gelişmelerin ardından Reuters'in Mart toplantısına ilişkin anketine katılan, 82 ekonomistin 76'sı faiz oranı vadeli işlemlerine paralel olarak çeyrek puanlık bir artış öngördü.