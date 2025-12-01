  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed'den faiz indirimi beklentilerine İngiliz devi de katıldı
Fed'den faiz indirimi beklentilerine İngiliz devi de katıldı

Barclays, Fed'in aralık ayı toplantısından 25 baz puan faiz indirimi bekliyor.

İngiltere'nin dev bankalarından Barclays'in ekonomistleri, Fed’in 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin "büyük olasılıkla" gerçekleşeceğini ve piyasalarda indirime ilişkin fiyatlamanın yüzde 80’in üzerine çıktığını bildirdi.

Barclays ekonomistlerine göre, Fed Başkanı Jerome Powell indirime destek verecek ve Waller, Bowman, Williams, Jefferson, Cook ve Barr da bu görüşe katılacaklar.

Fed'de ayrışma

Banka, toplantıda güçlü görüş ayrılıkları yaşanacağını da öngörüyor. Ekonomistlere göre Schmid ve Musalem’in kesinleşmiş en az iki şahin karşı oy kullanması, ayrıca Goolsbee veya Collins’ten bir karşı oy daha gelmesi muhtemel olurken, Miran’ın ise daha büyük bir indirim talebiyle farklı yönde karşı oy vereceği tahmin ediliyor.

Barclays, toplantı sonrası yayımlanacak açıklamanın ve Powell’ın basın toplantısının nispeten şahin bir tonda olacağını, ocak ayında yeni bir adım atılmadan önce işgücü piyasası koşullarının beklenenden daha fazla zayıflamasının gerekeceğinin vurgulanacağını öngörüyor.

