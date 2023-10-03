Fed'den peş peşe faiz açıklamaları

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaştırılması için bu yıl bir kez daha faiz artırmasının muhtemel olduğunu ve ardından faizin bir süre daha yüksek seviyelerde tutması gerekeceğini söyledi.

Ancak Mester, nihai kararın ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını da vurguladı.

Mester, enflasyon ve büyüme görünümüne yönelik riskler olarak Çin'deki yavaşlama, Birleşik Otomobil İşçileri sendikası üyelerinin uzun süreli bir grev yapma olasılığı ve hükümetin kapanma ihtimaline işaret etti.

"Ekonomik gelişmeler hakkında daha fazla bilgi topladıkça ve finansal koşullarda halihazırda meydana gelen sıkılaşmanın etkilerini değerlendirdikçe, bu yıl Fed fon oranını bir kez daha yükseltmemiz ve ardından bir süre daha bu seviyede tutmamız gerekebileceğinden şüpheleniyorum" diye konuşan Mester, "Fed faiz oranının mevcut seviyesinden daha yüksek olması gerekip gerekmediği ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği, ekonominin görünüme göre nasıl geliştiğine bağlı olacaktır" dedi.

FOMC'nin oy verme hakkına sahip üyesi olan Mester, enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve risklerin hala "yukarı yönlü" olduğunu vurguladı ve artan benzin fiyatlarının tüketiciler arasında güçlü bir yankı uyandırdığını, tüketicilerin enflasyonun yeniden hızlanmaya başlamasını bekleyebileceğini söyledi.

Mester, bazı tüketicilerin harcamalarını, pandemi sırasında uygulamaya konulan federal bir duraklama nedeniyle üç yıldan uzun bir süre sonra bu ay yeniden başlayan öğrenci kredisi ödemelerini karşılayabilmek için ayarlayabileceklerini belirtti.

Bowman: Birden fazla faiz artırımı gerekebilir





Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, verilerin enflasyonda gerilemeye işaret ettiklerini ancak yüzde 2 hedefine ulaşılması için birden fazla faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.

Kanada'da bankacılara bir araya gelen Bowman, "Enflasyonun zamanında %2'ye dönmesi için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum. Yüksek enerji fiyatlarının son aylarda enflasyonda gördüğümüz ilerlemenin bir kısmını tersine çevirebileceğine dair devam eden bir risk görüyorum" diye konuştu.