Fed’in faiz indirimi Asya’ya yarayacak

BNY Mellon'in Hong Kong merkezli Kıdemli Asya Pasifik Piyasa Stratejisti Wee Khoon Chong, aralık ayında geniş çapta beklenen Fed faiz indiriminin Asya'nın gelişmekte olan piyasa para birimlerini desteklemesinin beklendiğini belirtti.

Chong'a göre, Çin yuanı, Tayvan doları ve Güney Kore wonu bu süreçte en iyi performans göstermesi muhtemel para birimleri arasında.

Analistler, Fed'in daha fazla gevşemesi ve yuanın güçlenmesini bölgesel para birimleri konusunda geniş çapta yükseliş beklentisi için nedenler olarak görüyor.

TS Lombard stratejistleri Daniel von Ahlen ve Andrea Cicione, bir yuan boğa piyasasının başlıyor olabileceği gerekçesiyle "Asya para birimlerinde uzun pozisyon almanın zamanı geldiğini" ifade etti.