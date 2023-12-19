Financial Times Yılın Kişisi'ni açıkladı: Lars Fruergaard Jørgensen

Hannah Kuchler imzalı yazı, Fruergaard Jørgensen’in Jutland’da bir domuz çiftliğinde büyümesiyle başlarken, Danimarkalı CEO’ya ilişkin şunlar yazıldı:

* Rakiplerinin çoğu randevularına özel jetlerle gitse de o ticari aktarmaları bekliyor. Uzun boylu, zayıf ve düşünceli Jørgensen, geleneksel anlamdaki gösterişli, iş bitirici CEO imajından oldukça uzakta. Kariyerine sağlık hizmeti ve planlama departmanında ekonomist olarak başladı.

* Ancak Jørgensen, şatafatsız tarzıyla, hem sağlık hizmetlerinde hem de toplumlarda, kamu finansmanlarında ve gıdayla ilişkimiz üzerinde derin bir etki bırakabilecek ticari bir inovasyona öncülük ediyor.

Şirketi alıp götüren o iki ilaç

FT, Novo Nordisk’in obezite tedavisinde kullanılan ve oyun değiştirici iğneleri Wegovy ve Ozempic’in arkasındaki şirket olduğunu anımsatırken; anılan ilaçlardan önce obezite tedavisinde tek etkili yöntemin bariatrik cerrahi olduğunu yazdı.

FT, Barclays’in Wegovy ve Ozempic satışlarına yönelik tahminlerine de Jørgensen profilinde yer verdi. Buna göre; Wegovy, bu yıl 2,4 milyar dolar, gelecek yıl ise 7,3 milyar dolarlık satış yapacak. Aslında diyabet ilacı olarak tasarlanan fakat obezite tedavisi için de kullanılan Ozempik ise bu yıl 13,3 milyar dolar, 2024’te ise 16,5 milyar dolara ulaşacak.

Wegovy ve Ozempic’in bu başarısı Novo Nordisk’i Avrupa’nın en değerli şirketi haline getirdi. Financial Times da “Bu sabırlı, ısrarlı ama dönüşümsel inovasyon modelini yürüten rolü nedeniyle Jørgensen'i Yılın Kişisi olarak seçti.”

Silikon Vadisi yöneticileri gibi değil

İşe elektrikli arabasıyla gidip gelen ve düşünmek için evinin yakınındaki gölde kano yapan Jørgensen, bazı Silikon Vadisi yöneticilerinin yaptığı gibi ürününün toplumun dertlerine deva olabileceğini iddia edecek kadar aceleci değil. Ancak her zamanki ciddiyetiyle, şirketin ve sektörün "dünyayı etkilemek için büyük bir şansa" sahip olabileceği konusunda ısrar ediyor.

FT'ye verdiği demeçte, "Toplumla birlikte başarılı olmak için büyük bir sorumluluk hissediyorum, çünkü bir endüstri ve şirket olarak, yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar gibi bazı büyük toplumsal sorunları çözmenin anahtarının bir kısmına sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.