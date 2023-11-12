Avrupa'nın en değerli şirketi Novo Nordisk 'Wegovy' araştırmasının sonuçlarını açıkladı

Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’in obezite tedavisinde kullanınan Wegovy adlı ilacına yönelik merakla beklenen denemenin kapsamlı sonuçları Amerikan Kalp Derneği Bilimsel Kongresi’nde sunuldu ve bulgular eşzamanlı olarak New England Journal of Medicine’de yayınladı.

Yaklaşık 17 bin 500 kişiyle yapılan Select çalışmasında Wegovy obezitesi ve kalp hastalığı bulunan fakat diyabeti olmayan hastalarda denendi. Haftalık enjeksiyon şeklinde yapılan ilaç; kalp krizi, felç ve kardiyovasküler nedenlerle ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor.

Çalışmada yer alan Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü’nden Dr. Robert Kushner, “Kronik obezite tedavisi için onaylanan bir ilaç ilk kez hayat kurtarıcı olarak değerlendiriliyor” dedi.

Yüzde 28 azalma görüldü

Beş yıllık deneme süresince Wegovy, ölümcül olmayan kalp krizini yüzde 28 azalttı. Yine ölümcül olmayan felç oluşumunda yüzde 7’lik bir azalma sağlasa da birkaç felç vakası gözlendi.

Denemede Wegovy kullanan kişilerin neredeyse yüzde 17'si, çoğunlukla kusma ve ishal gibi gastrointestinal sorunlar nedeniyle ilacı almayı bıraktı; bu oran plasebo’yu bırakan kişilerin oranının iki katına karşılık geliyor. Ancak kontrol grubunda daha fazla kişi kalp rahatsızlıkları ve tıbbi prosedürler gibi ciddi yan etkiler yaşadı.

Bu gelişmenin kazancı artırması bekleniyor

Popüler kilo verme ve diyabet iğnelerini (Wegovy ve Ozempik) üreten Novo Nordisk, eylül ayında Wegovy'nin İngiltere'de satışa sunulmasıyla birlikte lüks kıyafet üreticisi LVMH’yi geride bırakarak Avrupa’nın en değerli şirketi olmuştu. Gerçek zamanlı verilere göre; şirkeitn piyasa değeri 447,14 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

ABD’de 1350 dolar liste fiyatıyla satılan Wegovy adlı ilacı ABD’de sigorta şirketleri kapsama almıştı. ABD dışında birçok ülkede de satılan ilacın Türkiye’de ruhsatlı olmasa da bazı eczanelerde 7-9 bin liraya kaçak olarak satıldığı basında yer almıştı.

Wegovy’nin kalp damar hastalıkları riskini ciddi ölçüde azalttığının kesinleşmesiyle şirketin kazancını artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şirket yetkilileri başta ABD olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde düzenleyici kurumlara başvurup ilacın kalp damar hastalıklarında da kullanılmasını sağlamaya çalışacak.

Düzenleyici kurumlardan onay çıkması halinde Wegovy, sigorta şirketleri tarafından bu yönüyle de kapsama alınabilir. Bu da ilacın kullanımın alanın genişlemesi ve satışların artması anlamına geliyor.

Wegovy için 6 milyar dolarım yatırım

Geçen günlerde Novo Nordisk CEO’su Lars Fruergaard Jørgensen, Financial Times gazetesine konuşmuş ve şirketin üretim kapasitesini “tedrici olarak” genişlettiklerini ve gelecek yıl daha fazla ilacın piyasada olmasını beklediklerini ifade etmişti.

Öte yandan Novo Nordisk cuma günü gelecek yıllarda Danimarka'daki üretim tesisine 6 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu. Yatırım, şirketin Wegovy kilo verme tedavisine yönelik artan küresel talebi karşılamayı amaçlıyor.