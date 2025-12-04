Fitch, ABD büyüme tahminlerini yükseltti

Fitch Ratings, 2025 yılı için ABD büyüme tahminini eylül ayındaki öngörüsüne kıyasla 0,2 puan artırarak yüzde 1,8'e yükseltti. 2026 tahmini ise 0,3 puanlık artışla yüzde 1,9 oldu.

Kuruluş, artan BT yatırımları ile borsalardan kaynaklanan servet etkisinin, tarifelerin olumsuz etkisini hafiflettiğini belirtti. Fitch'in baş ekonomisti Brian Coulton, "Yapay zeka devrimi, özel sektör harcamalarında, tarife artışlarının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde tamponlayan ek bir harcamaya yol açtı" dedi.

Fitch ayrıca küresel büyüme tahminini de yükseltmesine rağmen, büyümenin 2024'teki yüzde 2,9'dan bu yıl yüzde 2,5'e ve 2026'da yüzde 2,4'e düşmesini bekliyor.

Euro Bölgesi büyümesinin ise, sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 olacağı tahmin ediliyor.