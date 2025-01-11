Fitch, Avusturya'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Avusturya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA+" olarak teyit edildi.

Açıklamada, Avusturya'nın mali ve makroekonomik görünümünün son incelemeden bu yana kötüleşirken, 2024 parlamento seçimlerini izleyen siyasi belirsizliklerin mali ve ekonomik politika yapımını daha da karmaşık hale getirdiği belirtildi.

2020'den bu yana yürürlüğe giren gelir ve harcama önlemleri, Avusturya'nın mali alanını pandemi öncesi yıllara göre daralttığına işaret edildi.

Bunlara bağlı olarak kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.