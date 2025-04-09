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Fitch'ten ABD'ye resesyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gümrük vergilerinin ABD'de resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığını ve bu durumun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Fitch'ten ABD'ye resesyon uyarısı
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Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin tarifelerinin mali etkisinin karışık olduğu ve altta yatan sorunları çözmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, tarife gelirlerinin 2025'te ABD'nin bütçe açığının daralmasına yardımcı olacağı ancak ekonomik büyümeye vurulan darbenin ve ek vergi indirimlerinin uzun süreli mali faydayı sınırlayacağı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, uzun vadeli harcama baskıları ele alınmadığı sürece ABD'nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını istikrara kavuşturmanın zor olacağı ifade edildi.

ABD'nin efektif tarife oranının 2 Nisan'da açıklanan karşılıklı tarifelerle yaklaşık yüzde 25'e yükseldiği anımsatılan açıklamada, yüksek efektif tarife oranının diğer koşullar sabit kaldığında daha büyük bir gelir artışı anlamına geldiği kaydedildi.

"Tarifelerin Fed'in faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıyoruz"

Açıklamada, "Ancak, tarifelerin ABD'nin resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve fiyatlarda beklenen şok göz önüne alındığında Fed'in faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Daha keskin bir ekonomik yavaşlamasının tarife dışı gelirler üzerinde önemli bir baskı oluşturacağı ve otomatik dengeleyiciler yoluyla harcamaları artıracağı belirtilen açıklamada, bu etkilerin tarifelerden kaynaklanan ani gelir artışını geciktireceği ancak finansal piyasa oynaklığından kaynaklanan olumsuz etkilerle birlikte 2026 yılı itibarıyla belirgin hale geleceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

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